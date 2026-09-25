Nhận định chứng khoán 25/9: VN-Index tiếp tục rung lắc, áp lực điều chỉnh còn lớn

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/9: Cơ hội tiềm năng với SIP và IFS

Áp lực điều chỉnh chưa kết thúc

Trong phiên giao dịch ngày 24/9, VN-Index chìm đắm dưới ngưỡng giá đỏ khi áp lực bán của “phe gấu” ngày một gia tăng và xuất hiện nhiều cái tên nới rộng bên độ giảm điểm trong phiên chiều. Mặc dù VIC (-2,54%) và VHM (-4,11%) trở thành hai cái tên gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung, tuy nhiên, phần còn lại cũng phải trải qua áp lực điều chỉnh mạnh, đặc biệt ở nhóm Dầu khí, Bất động sản với biên độ giảm ở một số cổ phiếu lên tới quanh ngưỡng 4%. Ở chiều ngược lại, GVR (2,02%) và MSN (1,43%) là hai cổ phiếu đóng góp lượng điểm số nhiều nhất, tuy nhiên cũng đành ngậm ngùi hình thành “râu nến” khi những nỗ lực giữ giá chưa thể mang lại thành quả xứng đáng.

Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (228 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (81 mã) và phân bổ dòng tiền phe bán gấp 3,5 lần so với phía bên kia đối trọng trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-4,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 24/9, VN-Index ở mức 1.775,09 điểm, giảm 26,56 điểm (-1,47%).

Đóng cửa phiên giao dịch 24/9, VN-Index ở mức 1.775,09 điểm, giảm 26,56 điểm

Sức ép từ “phe gấu” là nguyên nhân khiến thanh khoản thị trường được duy trì, tuy nhiên vẫn thấp hơn (-4,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 656 triệu cổ phiếu (-2,55%), tương đương giá trị đạt 16.710 tỷ đồng (-6,33%).

Sắc đỏ áp đảo phiên ngày hôm nay khi có tới 25/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Công nghệ viễn thông (2,50%), Khai khoáng (2,42%) và Cao su (1,84%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-3,37%), Bất động sản (-2,54%) và Thủy sản (-2,46%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 24/9.

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index giằng co, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi VOV.VN - VN-Index giảm 0,84% trong phiên 23/9 khi áp lực bán gia tăng, trong khi thanh khoản vẫn dưới mức bình quân 20 phiên. Các chuyên gia cho rằng, chỉ số có thể tiếp tục giằng co trong biên độ 1.780-1.830 điểm, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán tiếp tục bủa vây lên nhiều nhóm ngành, kể cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index kết thúc phiên giảm điểm sâu, rời xa mốc tâm lý 1.800 điểm. Thanh khoản phiên 24/9 gia tăng hơn so với phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-4,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Khoảng Gap tăng điểm (1.768 – 1.778) được VN-Index test lại lần thứ 2 trong phiên này nhưng lực cầu khá yếu cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang mạnh hơn.

“Khả năng cao áp lực điều chỉnh chưa kết thúc và có xác suất cao sẽ đẩy VN-Index chạm đến mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.740 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên thận trọng, giữ danh mục nhưng hạn chế việc bắt đáy thêm, chờ xuất hiện tín hiệu tích cực tại vùng hỗ trợ mới mở lại vị thế mua”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.750-1.760 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.775 điểm, thấp hơn các đường trung bình động MA10, MA20 cùng áp lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày. Với việc các chỉ báo động lượng như RSI(14) ở mức 44 và MFI ở mức 34 đều cho thấy sự hụt hơi của dòng tiền, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về kịch bản kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trong những phiên tới nếu lực cầu không sớm cải thiện.

“Trước bối cảnh rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy, chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xác nhận tạo đáy kèm thanh khoản thuyết phục, đồng thời tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa những nhóm ngành biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.750-1.760 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên giao dịch 24/9 với nến đỏ cùng với thanh khoản gia tăng so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF cùng đảo chiều hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Bên cạnh đó, VN Index đang di chuyển chạm mốc MA50 nên xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1.750-1.760 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, dải Bollinger band đang có xu hướng mở rộng xuống dưới đồng thời chỉ báo RSI đảo chiều bẻ xuống, phản ánh xu hướng thanh khoản bán chủ động gia tăng, do đó cần lưu ý khả năng giảm điểm có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên hôm nay 25/9. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index đang là vùng 1.750 điểm.

“VN-Index vừa trải qua phiên biến động mạnh khi giảm tới 27 điểm. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên tuân thủ kỷ luật, cơ cấu lại danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ, nâng cao tỉ trọng tiền mặt và kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn”, chuyên gia của VCBS lưu ý.