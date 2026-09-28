Nhận định chứng khoán 28/9-2/10: VN-Index tiếp tục rung lắc, dòng tiền thận trọng

Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế

Trải qua tuần giao dịch khó khăn khi tâm lý giao dịch trở nên thận trọng hơn trước những tin tức không mấy lạc quan được gửi về tại các điểm nóng trên toàn cầu, VN-Index tạm thời dừng chân ở mốc 1.770 điểm sau khi gặp phải lực bán mạnh tay của “phe gấu”. 5 phiên giao dịch cho thấy diễn biến tăng/giảm đan xen và đồng thời, sự xuất hiện đúng lúc của những cổ phiếu đi kèm với câu chuyện doanh nghiệp riêng biệt trở thành bệ đỡ đáng tin cậy, yểm trợ chỉ số chung tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nhìn chung, VN-Index vẫn đang phát đi tín hiệu phân hóa giữa các nhóm ngành và dù cho phần thắng thuộc về những người “đứng ngoài”, thị trường vẫn biết cách tạo dựng sân chơi cho những cái tên nổi bật, sở hữu khả năng ngược dòng ấn tượng phải kể đến như PET, MSR, MSB, VPB, TCB…

Ở chiều ngược lại, tuần giao dịch kém may của các cổ đông SSB khi đánh mất gần như toàn bộ đà tăng điểm vào tuần giao dịch trước đó. Ở thời điểm hiện tại, thị trường vẫn cần thời gian để củng cố xu hướng trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-13,6%) so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 21/9 – 25/9, VN-Index ở mức 1.785,11 điểm, giảm 30,55 điểm (-1,68%).

Đóng cửa tuần giao dịch 21/9 – 25/9, VN-Index ở mức 1.785,11 điểm, giảm 30,55 điểm

Nhịp độ giao dịch của thị trường có tín hiệu chậm lại khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-13,6%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 631 triệu cổ phiếu (-14,12%), tương đương giá trị đạt 16.054 tỷ đồng (-15,71%).

Tuần điều chỉnh của thị trường khi có tới 23/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Giấy, Bao bì (10,03%), Cao su (7,16%) và Bán buôn, bán lẻ (5,12%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dịch vụ tư vấn (-6,64%), Dầu khí (-5,45%) và Bất động sản (-3,83%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên cuối tuần 25/9.

Nhận định chứng khoán 25/9: VN-Index tiếp tục rung lắc, áp lực điều chỉnh còn lớn VOV.VN - Sau phiên giảm mạnh 26,56 điểm, VN-Index đang chịu áp lực bán gia tăng khi lực cầu suy yếu. Các công ty chứng khoán cho rằng, áp lực điều chỉnh chưa kết thúc, với vùng 1.750-1.760 điểm được xem là hỗ trợ ngắn hạn đáng chú ý.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần 25/9 nhưng biên độ tăng của VN-Index bị chi phối mạnh bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VHM, VIC) mà chưa có nhiều lan tỏa ra các nhóm ngành khác. Đà tăng của thị trường chung bị thu hẹp về cuối phiên, cộng thêm thanh khoản sụt giảm so với phiên trước cho thấy phiên tăng hôm nay không mang nhiều động lượng bứt phá mà thiên về nhịp hồi kỹ thuật.

Trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa giảm (-1,68%) với khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-20%) so với tuần trước và thấp hơn (-13,6%) so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa giảm điểm trong tuần đầu tiên sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp với thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý của giới đầu tư nội vẫn rất thận trọng. Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế hơn và khả năng sẽ còn duy trì trong các phiên tuần này 28/9 – 2/10.

“VN-Index sẽ test mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.740 điểm trong tuần này 28/9 – 2/10 nên tiếp tục duy trì trạng thái quan sát, chưa mở thêm vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tích cực từ dòng tiền”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc và kiểm định cung - cầu quanh 1.760 - 1.800 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.785 điểm với nến xanh thân trung bình, tuy nhiên việc chỉ số vẫn nằm dưới các đường MA10 và MA20 cùng các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức 46 và MFI suy yếu về 40 cho thấy đà hồi phục hiện tại thiếu sự đồng thuận về động lượng và dòng tiền. Với bối cảnh cung cầu đang giằng co, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.780 - 1.790 và kháng cự 1.800 - 1.810.

ASEANSC dự báo, trong tuần này 28/9 - 2/10, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và kiểm định cung - cầu quanh vùng 1.760 - 1.800 điểm, trong đó 1.750 - 1.770 điểm là vùng hỗ trợ cần bảo toàn, còn 1.790 - 1.800 điểm trở thành kháng cự gần sau khi bị xuyên thủng trong tuần qua. Điểm tích cực sẽ được xác nhận rõ hơn nếu chỉ số lấy lại 1.800 điểm với thanh khoản cải thiện; ngược lại, việc xuyên thủng vùng 1.750 - 1.760 điểm có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực 1.730 điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc và kiểm định cung - cầu quanh 1.760 - 1.800 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng, không mua đuổi trong các nhịp hồi, chỉ giải ngân từng phần tại các cổ phiếu giữ nền và có dòng tiền xác nhận khi vùng hỗ trợ được bảo vệ, đồng thời chủ động hạ tỷ trọng các vị thế yếu nếu VN-Index tiếp tục mất vùng 1.750 điểm”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên bật tăng 10 điểm sau khi chạm hỗ trợ. Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD nhìn chung đều đang bẻ xuống sau một giai đoạn đi ngang liền trước, cho thấy động lượng của thị trường vẫn đang yếu và xác suất cao sẽ tiếp tục rung lắc. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1.760 - 1.770 điểm, tương ứng với đường SenkouSpan B.

Trên khung đồ thị giờ, áp lực bán xuất hiện vào cuối phiên chiều khiến VN-Index không vượt được kháng cự quanh 1.780. Các chỉ báo động lượng vẫn tiếp tục tạo đỉnh thấp hơn và hướng xuống cho thấy xác suất cao thị trường vẫn có thể rung lắc giảm điểm với biên độ rộng trong các phiên tới.

“VN-Index rung lắc khi về vùng hỗ trợ quanh 1.780 và bật tăng trở lại. Tuy nhiên, đây vẫn chưa thể khẳng định VN-Index đã tìm lại được điểm cân bằng. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, bán giảm những mã cổ phiếu đã vi phạm các vùng hỗ trợ và kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn”, chuyên gia của VCBS nhận định.

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