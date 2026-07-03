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Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co, hướng tới thử thách vùng 1.885-1.890

Thứ Sáu, 06:15, 03/07/2026
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VOV.VN - VN-Index giảm nhẹ sau hai phiên hồi phục trong bối cảnh thanh khoản hạ nhiệt và áp lực chốt lời gia tăng. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng hợp lý và theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng cản 1.885-1.890 điểm trong phiên 3/7.

Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và tận dụng nhịp rung lắc để mua mới

Sau 2 phiên tăng điểm tích cực cùng sự cải thiện rõ nét về độ mở thị trường, VN-Index dừng chân trở lại trong ngày nhiều cổ phiếu cần thêm thời gian để tái tích lũy, củng cố xu hướng tiếp theo. Thị trường dồn hết sự chú ý vào nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán, đặc biệt là những cái tên Midcap như CTS, VDS, FTS với biên độ tăng điểm mạnh mẽ quanh ngưỡng 4 – 6%. Tuy nhiên vẫn phải là VIC (1,47%) cùng VHM (1,14%) “ra tay” và trở thành hai nhân tố đóng góp điểm số nhiều nhất tới thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ có phần lấn lướt hơn trong phiên chiều và các “nhà băng” đóng góp toàn bộ 4 cái tên trong top 4 giảm điểm nhiều nhất tới chỉ số lần lượt là VCB, BID, TCB và LPB. Số mã giảm điểm (164 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (122 mã) và phân bổ dòng tiền vào nhóm cổ phiếu giảm điểm gấp gần 2 lần so với nhóm tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-12%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 2/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.866,35 điểm, giảm 0,86 điểm (-0,05%).

nhan dinh chung khoan 3 7 vn-index giang co, huong toi thu thach vung 1.885-1.890 hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 2/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.866,35 điểm, giảm 0,86 điểm

Nhịp độ giao dịch có phần hạ nhiệt trở lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-12%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 567 triệu cổ phiếu (-8,14%), tương đương giá trị đạt 17.268 tỷ đồng (0,21%).

Độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (0,92%), Chứng khoán (0,83%) và Hóa chất (0,70%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-1,42%), Xây dựng (-1,23%) và Đường (-0,59%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 2/7.

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Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index duy trì đà tăng, cơ hội mở rộng tỷ trọng cổ phiếu

VOV.VN - VN-Index duy trì đà hồi phục với dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, song thanh khoản vẫn chưa bứt phá. Các công ty chứng khoán kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục hướng tới vùng 1.885-1.890 điểm, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi, ưu tiên giải ngân có chọn lọc vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm nhẹ với thanh khoản thấp hơn phiên tăng trước đó. Khối lượng khớp lệnh phiên 2/7 thấp hơn (-12%) so với mức bình quân 20 phiên và biên độ giảm không lớn (-0,05%) nên không có nhiều tác động lớn có thể thay đổi xu hướng trước đó. Phân bổ dòng tiền có sự đảo chiều so với 3 phiên trước khi dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hơn so với nhóm cổ phiếu tăng (1,9 lần). Tuy nhiên, thanh khoản ở mức thấp và biên độ giảm của thị trường chung không lớn nên tín hiệu phục hồi trước đó vẫn chưa bị phá vỡ.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và tiếp tục tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung để mở thêm vị thế mua ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong đợt mua thăm dò trước đó”, chuyên gia của CSI nhận định.

Chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.885-1.890 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.866 điểm với mẫu hình nến Spinning Top, dù vẫn duy trì xu hướng tăng chủ đạo nhờ neo giữ thành công trên các đường MA10 và MA20 cùng sự ủng hộ từ chỉ báo RSI và MFI ở mức 56-57. Tuy nhiên, áp lực bán đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn khi chỉ số kết phiên ở vùng thấp nhất ngày, đặt ra rủi ro kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần nếu lực cầu không sớm cải thiện.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.860–1.870 và kháng cự 1.880–1.890, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore.

nhan dinh chung khoan 3 7 vn-index giang co, huong toi thu thach vung 1.885-1.890 hinh anh 2
Chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.885-1.890 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như: ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên giảm nhẹ nhưng vẫn ở trên MA5 phiên với thanh khoản sụt giảm nhẹ so với phiên liền trước. Diễn biến trên cho thấy lực bán chưa mạnh và chỉ số có thể tiếp tục hồi phục trong phiên hôm nay 3/7. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng đang có sự lưỡng lự và suy yếu. Chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.885-1.890 điểm đang là kháng cự gần nhất cho giá.

“Mặc dù chỉ số có thể tiếp tục hồi phục nhưng nhà đầu tư lưu ý vùng cản 1.885-1.890 vẫn đang là vùng cản quan trọng. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng hiện tại và quan sát diễn biến tại khu vực 1.885-1.890 điểm”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HDB và BMP

Diệp Diệp/VOV.VN
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