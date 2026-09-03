Nhận định chứng khoán 3/9: VN-Index tiếp tục quán tính tăng, hướng tới mốc 1.850

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VN-Index vẫn đang trong xu hướng hồi phục

Tuần giao dịch 24/8 – 28/8, VN-Index đóng cửa ở mức 1.832,12 điểm, tăng 64 điểm (3,62%). Tuần cải thiện tích cực về tâm lý thị trường chung khi thanh khoản khớp lệnh tăng (31,2%) so với tuần trước và ở mức tương đương so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 742 triệu cổ phiếu (27,38%), tương đương giá trị đạt 18.840 tỷ đồng (24,25%).

Dù cho phần lớn điểm số phụ thuộc vào “ông lớn” VIC, tuy nhiên, độ mở thị trường vẫn nghiêng về sắc xanh khi có tới 20/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (9,81%), Gỗ (1,93%) và Dịch vụ tư vấn (1,87%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm (-2,27%), Đường (-1,22%) và Cảng biển (-1,05%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất tuần qua.

Tuần giao dịch 24/8 – 28/8, VN-Index đóng cửa ở mức 1.832,12 điểm, tăng 64,00 điểm

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), duy trì mạch tăng phiên thứ 7 liên tiếp, VN-Index đang tiến sát mốc kháng cự 1.843 – 1.850 điểm. Tuy vậy, biên độ tăng điểm phiên cuối tuần qua ở mức khá thấp so với các phiên trước, cộng thêm thanh khoản gia tăng khi khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước (16,1%) cho thấy đà tăng đang có phần chững lại. Điểm tích cực là VN-Index có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp với biên độ tăng cao (3,62%) và thanh khoản gia tăng đáng kể so với tuần trước (31,2%), khối lượng khớp lệnh tuần tương đương mức bình quân 20 tuần cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế.

Nhận định chứng khoán 28/8: VN-Index hướng tới mốc 1.850 điểm VOV.VN - VN-Index duy trì đà tăng phiên thứ 6 liên tiếp, tiến sát vùng kháng cự 1.843 - 1.851 điểm. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần mốc 1.850 điểm.

Trên biểu đồ tháng, VN-Index kết thúc tháng 8 với biên độ tăng điểm rất tích cực (5,55%), cắt đứt chuỗi điều chỉnh giảm điểm của 2 tháng trước đó, song thanh khoản lại sụt giảm cho lực cầu có tín hiệu chững lại khi VN-Index tiến gần đỉnh cũ.

“VN-Index vẫn đang trong xu hướng hồi phục và khả năng cao sẽ chạm tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.850 điểm trong các tuần tới. Tại mốc này áp lực chốt lời sẽ gia tăng, khiến VN-Index có thể điều chỉnh quay về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm rồi mới tiếp tục xu hướng tăng điểm. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì vị thế nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế mở thêm vị thế mua mới khi VN-Index tiến tới mốc kháng cự quanh 1.850 điểm trong các phiên giao dịch tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ duy trì quán tính tăng lên vùng 1.840-1.850 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi duy trì đóng cửa trên các đường MA10 và MA20 tại mốc 1.828 điểm, kết hợp cùng động lực từ chỉ báo RSI (14) ở mức 63 và MFI đạt 69 cho thấy dòng tiền vẫn đang cải thiện tích cực. Mặc dù áp lực bán có gia tăng trong phiên gần nhất, trạng thái cung cầu hiện tại vẫn ở thế cân bằng, dự báo VN Index điều chỉnh nhẹ về khu vực 1.820 điểm vào đầu giờ sáng hôm nay 3/9 trước khi phục hồi và tăng điểm trở lại.

“Với kịch bản thị trường phân hóa, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ và Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

VN-Index có thể sẽ duy trì quán tính tăng lên vùng 1.840-1.850 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có phiên giao dịch lưỡng lự với cây nến Spinning Top. Thanh khoản tăng nhẹ lên mức trung bình 20 phiên phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn. Mặc dù vậy, chỉ số vẫn dao động trên MA5 phiên tương ứng 1.813 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý vẫn ở mức cao cho thấy tâm lý thị trường vẫn đang tích cực. Chỉ số có thể sẽ duy trì quán tính tăng lên vùng 1.840-1.850 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 3/9 nhờ nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ, Bán lẻ, Logistics, Cao su và top cổ phiếu được mua trong FTSE GEIS. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức tăng.

“Nhà đầu tư có thể mua mới ở nhịp rung lắc điều chỉnh sau kỳ nghỉ lễ tập trung vào các nhóm ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ, Bán lẻ, Logistics và top cổ phiếu được mua trong FTSE GEIS. Về trung hạn, chỉ số VN-Index có tuần tăng thứ 2 liên tiếp và xu hướng trung hạn tích cực hơn. Chỉ số cần vượt lên trên vùng 1.870 điểm để mở rộng xu hướng tăng trung hạn lên các mức cao hơn. Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hiện tại và xem xét mua mới ở nhịp điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.