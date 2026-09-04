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Nhận định chứng khoán 4/9: Áp lực bán tăng, VN-Index có thể điều chỉnh

Thứ Sáu, 06:15, 04/09/2026
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VOV.VN - Sau phiên giảm điểm đầu tháng 9, VN-Index phát tín hiệu rung lắc khi áp lực bán gia tăng và độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm. Các chuyên gia cho rằng, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.760-1.780 điểm trước khi quay lại xu hướng tăng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/9: Cơ hội tiềm năng với QTP và HSG

VN-Index có khả năng có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.760 – 1.780 điểm

Trải qua phiên sáng có phần chưa kịp “nóng máy” sau chuỗi ngày nghỉ lễ, VN-Index trở lại ngoạn mục trong phiên chiều, thu hẹp đáng kể đà giảm của chỉ số chung và hình thành cây nến “rút chân”. Tuy nhiên, phần lớn điểm số được “gồng gánh” bởi cái tên quá đỗi quen thuộc - VIC trong khi phần còn lại của thị trường lại chẳng thể được may mắn như thế. Sắc xanh chỉ tập trung ở một số nhóm ngành cụ thể như Bất động sản, Dầu khí, Phân bón trong khi ở chiều ngược lại, đà giảm lan mạnh ở nhiều nhóm ngành, trong đó thiệt hại nặng nề nhất phải kể tới nhóm Ngân hàng (TCB, VPB, VCB), Bán lẻ (PNJ, DGW, MWG) và Thép (HPG, HSG).

Phiên mở màn tháng 9 kém suôn sẻ của VN-Index khi số mã giảm điểm (236 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (93 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-9,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.827,72 điểm, giảm 4,40 điểm (-0,24%).

nhan dinh chung khoan 4 9 Ap luc ban tang, vn-index co the dieu chinh hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.827,72 điểm, giảm 4,40 điểm

Áp lực bán có phần gia tăng là nguyên nhân khiến thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-9.0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 634 triệu cổ phiếu (-1,70%), tương đương giá trị đạt 17.500 tỷ đồng (0,51%).

Độ mở thị trường bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 25/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất cơ bản (3,10%), Bất động sản (2,08%) và Đường (0,73%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hàng tiêu dùng (-2,49%), Bán buôn, bán lẻ (-2,18%) và Cao su (-1,87%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 3/9.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 9 và cắt đứt mạch tăng 7 phiên liên tiếp trước đó. Phiên giảm hôm nay có thanh khoản sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-9,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là biên độ giảm được thu hẹp đáng kể về cuối phiên nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu VIC, trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu vẫn giảm điểm khá. Phiên giảm ngày 3/9 cho thấy áp lực bán có chiều hướng tăng lên, song chưa triệt tiêu xướng tăng điểm đã hình thành trong 7 phiên trước đó.

“VN-Index có khả năng có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.760 – 1.780 rồi sẽ quay lại xu hướng tăng giá. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư ưu tiên quan điểm nắm giữ danh mục và kiên nhẫn chờ đợi vùng hỗ trợ để mở thêm vị thế, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Cung cầu đang ở thế cân bằng tạm thời

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn đầy triển vọng khi đóng cửa tại 1.832 điểm, giữ vững vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự hỗ trợ tích cực từ chỉ báo RSI ở mức 65 và MFI tại 73, phản ánh động lực tăng giá và dòng tiền đang dần cải thiện. Mặc dù trạng thái giằng co trong biên độ hẹp hiện tại cho thấy cung cầu đang ở thế cân bằng tạm thời, thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ 1.800-1.830 điểm do chịu ảnh hưởng ngắn hạn từ biến động địa chính trị thế giới.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.830–1.860, đồng thời chú trọng các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

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Thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ 1.800-1.830 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, với tín hiệu rút chân từ vùng hỗ trợ 1.800 điểm đi kèm thanh khoản sụt giảm, thị trường đang cho thấy trạng thái rũ bỏ áp lực bán khá thành công dù dòng tiền mua lên vẫn còn sự thận trọng nhất định. Sự phân hóa nhiều khả năng sẽ tiếp diễn khi chỉ số bước vào giai đoạn tích lũy xử lý cản tại vùng giá cao.

“Chiến lược ưu tiên lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát phản ứng của dòng tiền tại các vùng kháng cự mạnh và tuyệt đối tránh việc mua đuổi giá trong những nhịp kéo thốc hưng phấn”, chuyên gia của BVSC nhận định.

Diệp Diệp/VOV.VN
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