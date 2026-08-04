Nhận định chứng khoán 4/8: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index hướng lên vùng 1.780 điểm

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/8: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VLB và PHP

Xu hướng tăng điểm đang dần quay lại

Thị trường chứng khoán trong ngày giao dịch thứ 2 đầu tuần của tháng 8 tràn ngập trong sắc xanh giúp VN-Index chinh phục hoàn toàn mốc kháng cự 1.760 điểm đã bị thất bại trong phiên cuối tuần trước. Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, về mức 0,75%/năm, thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây là một cú hích giúp thị trường trở nên sôi động hơn. Sắc xanh hoàn toàn chiếm ưu thế trên các nhóm ngành lẫn số lượng cổ phiếu khi biên độ tăng điểm của thị trường chung không còn bị chi phối ở vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà lan tỏa ra nhiều nhóm ngành tạo nên một phiên giao dịch rất phấn khởi. Kết phiên giao dịch ngày 3/8, VN-Index tăng mạnh 27,06 điểm (1,56%) lên mức 1.762,84 điểm.

Sắc xanh chiếm gần trọn trên mọi nhóm ngành, chỉ trừ nhóm Đường (-0,07%) có vốn hóa bé đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ. Đứng đầu biên độ tăng điểm là những nhóm cổ phiếu có vốn hóa trung bình lớn như: Bảo hiểm (4,24%), Bán lẻ (4,18%), Công nghệ (3,89%), Thép (3,78%)… đà tăng còn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là nhóm Ngân hàng (3,44%) hay nhóm cổ phiếu nhạy nhất với thị trường chung như Chứng khoán (2,55%)…

Kết phiên giao dịch ngày 3/8, VN-Index tăng mạnh 27,06 điểm (1,56%) lên mức 1.762,84 điểm

Đi kèm với biên độ tăng mạnh của điểm số còn có sự hỗ trợ đắc lực của thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh phiên 3/8 lớn hơn phiên giảm trước đó và vượt (9,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 771 triệu cổ phiếu (1,07%), tương đương giá trị đạt 19.296 tỷ đồng (1,3%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index bật tăng trở lại trong ngày giao dịch thứ 2 đầu tuần mới của tháng 8. Áp lực bán của phiên giảm điểm cuối tuần trước đột ngột mất hút, nhường chỗ cho lực cầu dồn dập chảy vào thị trường. VN-Index kết phiên chinh phục ngưỡng kháng cự 1.760 điểm đi kèm với đó là thanh khoản ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên giảm trước đó và vượt (9,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý nhất là đà tăng của VN-Index trong phiên 3/8 có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mà không còn bị chi phối ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như trước. Điều này thể hiện sự tích cực của dòng tiền và là tín hiệu tốt cho sự đảo chiều xu hướng.

Nhận định chứng khoán 3-7/8: VN-Index ngắt mạch giảm, cơ hội hồi phục đang rộng mở VOV.VN - Sau 4 tuần liên tiếp giảm điểm, VN-Index đã tìm lại sắc xanh khi tăng gần 50 điểm trong tuần qua. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện và áp lực bán xuất hiện khi chỉ số tiến sát vùng 1.760 điểm khiến giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh mua đuổi và chờ các nhịp điều chỉnh để giải ngân.

Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng gấp 5,5 lần so với nhóm cổ phiếu giảm giá và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành là một tín hiệu mạnh cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã có phần lạc quan hơn và là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng tăng điểm đang dần quay lại.

“Với tín hiệu tích cực phiên 3/8, nhà đầu tư có thể quay trở lại vị thế mua ròng mới. Tuy vậy, nhà đầu tư cần hạn chế vị thế mua đuổi, đặc biệt khi VN-Index có nhịp tăng mạnh lên ngưỡng 1.780 -1.790 điểm trong phiên hôm nay 4/8, thay vào đó ưu tiên mở vị thế mua ròng mới khi thị trường chung có nhịp rung lắc”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giằng co biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục tích cực khi đóng cửa tại 1.763 điểm, nằm trên các đường MA10 và MA20 với lực cầu chiếm ưu thế, tuy nhiên sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng (RSI 49, MFI 41) cho thấy xu hướng tăng chưa thực sự bền vững và cần kiểm chứng thêm tại vùng cản 1.780–1.790.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giằng co biên độ hẹp trong phiên hôm nay 4/8 trước khi định hình xu hướng rõ nét hơn.

VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giằng co biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng hỗ trợ 1.760–1.770, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Trong khi nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm và đồ thị giá đang tiệm cận lại MA200 (1.775 điểm). Chỉ báo RSI đang về lại ngưỡng 50 và đà tăng có dấu hiệu chậm dần cho nên chỉ số sẽ cần phải tích lũy điều chỉnh kỹ thuật trở lại trong các phiên tới. Đồng thời, nhịp điều chỉnh cũng cần giữ trên MA5 tương ứng 1.730-1.740 điểm trước khi chỉ số tiếp tục đà tăng. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức trung tính.

“Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số điều chỉnh trở lại trong phiên tới về vùng 1.740 điểm hoặc khi giá vượt lên 1.775 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.