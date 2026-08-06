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Nhận định chứng khoán 6/8: VN-Index giằng co quanh vùng 1.790 điểm

Thứ Năm, 06:15, 06/08/2026
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VOV.VN - Thị trường chứng khoán hôm nay, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau hai phiên tăng liên tiếp, trong khi áp lực chốt lời gia tăng và chỉ số chưa thể vượt vùng kháng cự 1.790 điểm. Thị trường được dự báo tiếp tục rung lắc, tích lũy trước khi xác định xu hướng mới.

VN-Index sẽ có nhịp chỉnh ngắn hạn về vùng cân bằng quanh mốc 1.720 điểm

Trải qua hai phiên phục hồi đầu tuần liên tiếp, thị trường chứng khoán và chỉ sổ VN-Index tạm nghỉ chân khi áp lực chốt lời có phần gia tăng chủ yếu vào thời điểm phiên chiều. Trong bối cảnh VHM không còn giữ vững vai trò bệ đỡ chỉ số như trong phiên sáng, sức bật mạnh mẽ tới từ các “ngôi sao” như PNJ (6,91%), HVN (4,63%) và PLX (2,39%) là chưa đủ để thị trường chung kịp thời đóng cửa trong sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, số đông cổ phiếu chịu trận dưới áp lực bán tới từ “phe gấu” với biên độ giảm điểm quanh ngưỡng (1 – 2%) và gây cản trở không nhỏ tới chuyến hành trình phục hồi về những mốc điểm cũ của VN-Index. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh ở thời điểm hiện tại là yếu tố cần thiết để thị trường cân bằng lại tâm lý và củng cố xu hướng tiếp theo. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (189 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (125 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn (2,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 5/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.776,46 điểm, giảm 0,77 điểm (-0,04%).

nhan dinh chung khoan 6 8 vn-index giang co quanh vung 1.790 diem hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 5/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.776,46 điểm, giảm 0,77 điểm

Thị trường giữ vững nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn (2,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 760 triệu cổ phiếu (10,49%), tương đương giá trị đạt 20.474 tỷ đồng (12,61%).

Sau những phiên tâm lý có phần cải thiện, diễn biến giằng co dần quay trở lại khi chỉ còn 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Hóa chất (1,53%), Công nghệ viễn thông (1,36%) và Dược phẩm (1,21%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Nhựa (-1,56%), Đường (-1,39%) và Thực phẩm tiêu dùng (-1,24%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 5/8.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đảo chiều giảm điểm nhẹ sau khi test ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.790 điểm. Thanh khoản phiên 5/8 tăng nhẹ so với phiên trước và vượt (2,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ biến động phiên này thu hẹp so với các phiên trước và chênh lệch dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng/giảm khá cân bằng thể hiện sự lưỡng lự của giới đầu tư ở ngưỡng này.

“Chúng tôi kỳ vọng sau nhịp tăng mạnh vừa qua và chưa thể vượt mốc 1.790 điểm thì khả năng cao VN-Index sẽ có nhịp chỉnh ngắn hạn về vùng cân bằng quanh mốc 1.720 điểm rồi mới quay lại xu hướng tích cực. Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn chờ đợi vùng hỗ trợ để quay lại vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index đang kiểm chứng vùng 1.780-1.790 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu thận trọng khi đóng cửa tại 1.776 điểm với nến đỏ thân trung bình, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế dù chỉ số vẫn neo giữ trên các đường MA10 và MA20. Với các chỉ báo RSI và MFI đều duy trì trạng thái trung tính, thị trường hiện chưa xác lập xu hướng giảm rõ rệt mà thiên về trạng thái điều chỉnh tích lũy, nơi lực cầu vẫn còn yếu tố nâng đỡ nhưng chưa đủ sức đảo chiều.

Kịch bản cơ sở cho phiên hôm nay 5/8 là sự giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày, do đó chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình và hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi.

nhan dinh chung khoan 6 8 vn-index giang co quanh vung 1.790 diem hinh anh 2
Chốt phiên giao dịch ngày 5/8, VN-Index kết phiên ở mức 1.776,46 điểm, giảm 0,77 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.770–1.780 và kháng cự 1.790–1.800, đồng thời ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh nhẹ với thanh khoản tăng nhẹ phản ánh áp lực chốt lời gia tăng. Đồng thời, chỉ số vẫn đang kiểm chứng vùng 1.780-1.790 điểm tương ứng đáy cũ T06/2026 và chỉ số vẫn đóng cửa trên MA5 phiên.

“Chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục trở lại trong phiên hôm nay 6/8 và tiếp tục kiểm chứng lại vùng kháng cự kể trên. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số vượt lên trên hoàn toàn 1.780-1.790 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/8: Cơ hội đầu tư tiềm năng với GAS và VHC

Diệp Diệp/VOV.VN
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