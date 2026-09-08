Nhận định chứng khoán 8/9: VN-Index sẽ về đâu sau cú giảm hơn 31 điểm?

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VN-Index có thể sẽ quay lại test vùng hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm

Khởi động phiên sáng hừng hực khí thế khi chỉ số lần đầu tái ngộ ngưỡng giá 1.875 điểm sau 2 tháng giao dịch chịu nhiều áp lực, thế nhưng thị trường sớm bật chế độ “tàu lượn” khi sau đó là thế trận lấn át của “phe gấu” và kết phiên với điều chỉnh tới (-31.44 điểm). Khi vốn hóa của VIC đã đạt tới con số “2 triệu tỷ đồng”, việc cổ phiếu này điều chỉnh tới (-4,33%) đã khiến chỉ số đánh mất tới (-17,81 điểm) và sắc xanh cũng trở nên xa xỉ đối với phần còn lại của thị trường. Áp lực giảm xuất hiện trải dài trên nhiều nhóm ngành, ngay cả với các Bluechip như TCB (-2,15%), VCB (-1,58%) và VNM (-1,94%).

Ở chiều ngược lại, một số cái tên xuất sắc cho thấy khả năng ngược dòng mạnh mẽ phải kể đến như DGW (4,37%) và VPL (4,65%). Sắc đỏ bao trùm khi số mã giảm điểm (235 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (84 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 7/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.821,64 điểm, giảm 31,44 điểm (-1,7%).

Chốt phiên giao dịch ngày 7/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.821,64 điểm, giảm 31,44 điểm

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch trong ngày chỉ số biến động mạnh với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 646 triệu cổ phiếu (4,23%), tương đương giá trị đạt 17.213 tỷ đồng (2,82%).

Độ mở thị trường bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 26/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (4,11%), Cao su (0,69%) và Đường (0,29%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-2,81%), Dầu khí (-1,75%) và Dịch vụ tư vấn (-1,74%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 7/9.

Nhận định chứng khoán 7-11/9: VN-Index hướng tới vùng 1.880 điểm VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm, song thanh khoản thấp và đà tăng phụ thuộc lớn vào nhóm vốn hóa lớn khiến các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh mua đuổi.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngày giao dịch đầu tuần khiến VN-Index có phiên giảm khá sâu. Biên độ giảm của thị trường chung chịu ảnh hưởng tiêu cực của cổ phiếu vốn hóa VIC, khi đóng góp tới (-17,82 điểm) trong mức giảm (-31,44 điểm) của thị trường chung. Thanh khoản phiên 7/9 tương đương với phiên cuối tuần trước, song số lượng cổ phiếu và nhóm ngành giảm điểm thì chiếm áp đảo hơn. Phiên giảm này đã xuất hiện mô hình nến đảo chiều “Bearish Engulfing” cho thấy xu hướng tăng điểm trước đó đã chững lại và khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh tiếp diễn trong các phiên tới.

“VN-Index có thể sẽ quay lại test vùng hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm rồi mới tích lũy và hình thành xu hướng tích cực. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới. Điểm mua có thể mở thêm ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục khi VN-Index giảm điểm về vùng hỗ trợ”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Chỉ số có thể kiểm định lại MA10 phiên tương ứng 1.807 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.822 điểm, giữ vững vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự hỗ trợ tích cực từ chỉ báo RSI (58) và MFI (67), cho thấy động lực dòng tiền vẫn đang cải thiện dù áp lực bán trong phiên có dấu hiệu gia tăng khiến chỉ số đóng cửa ở vùng thấp nhất ngày. Với trạng thái cung cầu hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ vận động theo kịch bản giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.820-1.830 và kháng cự 1.840-1.850, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chỉ số có thể kiểm định lại MA10 phiên tương ứng 1.807 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh nhưng thanh khoản không có nhiều thay đổi và ở dưới trung bình 20 phiên. Chỉ số có thể kiểm định lại MA10 phiên tương ứng 1.807 điểm. Đồng thời, chỉ số khả năng đang điều chỉnh tích lũy tích cực trước khi hồi phục trở lại vùng 1.860-1.870 điểm. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức tăng.

“Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng 1.800 điểm (+-10 điểm) trước khi mua mới”, chuyen gia của YSVN lưu ý.