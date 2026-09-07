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Nhận định chứng khoán 7-11/9: VN-Index hướng tới vùng 1.880 điểm

Thứ Hai, 06:15, 07/09/2026
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VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm, song thanh khoản thấp và đà tăng phụ thuộc lớn vào nhóm vốn hóa lớn khiến các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh mua đuổi.

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng

VN-Index kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tuần qua 4/9 với cây nến tăng điểm tích cực về mặt chỉ số nhờ lực kéo mạnh mẽ tới từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Chỉ tính riêng VIC đã giúp cải thiện tới 18,59 điểm trong khi phần còn lại là sự lấn lướt tới từ “phe gấu” tại những vùng kháng cự tâm lý then chốt. Bên cạnh "bộ đôi vốn hóa lớn nhất thị trường", một số “nhà băng” nổi bật vẫn cho thấy khả năng ngược dòng mạnh mẽ, đóng cửa với biên độ tăng quanh ngưỡng (2 – 4%) như STB, VPB, VIB, TCB.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ trải dài trên nhiều nhóm ngành và đà giảm với biên độ lớn phần lớn tập trung ở nhóm Midcap quanh ngưỡng (2 – 3%). Mặc dù độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (176 mã) nhiều hơn số mã tăng điểm (128 mã), tuy nhiên, tín hiệu lạc quan là phân bổ dòng tiền vào nhóm tăng gấp 2.2 lần so với phía bên kia đối trọng trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-7,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 4/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.853,08 điểm, tăng 25,36 điểm (1,39%).

nhan dinh chung khoan 7-11 9 vn-index huong toi vung 1.880 diem hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.853,08 điểm, tăng 25,36 điểm

Thanh khoản thị trường chưa có tín hiệu cải thiện sau kỳ nghỉ lễ khi thấp hơn (-7,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 620 triệu cổ phiếu (-2,28%), tương đương giá trị đạt 16.741 tỷ đồng (-4,33%).

Độ mở thị trường nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 19/35 (54%) nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất cơ bản (3,98%), Bất động sản (3,16%) và Đường ( 1,09%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Điện và Năng lượng (-1,42%), Gỗ (-0,75%) và Hàng không (-0,72%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 4/9.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh và tăng mạnh về biên độ trong ngày giao dịch ngày 4/9. Điểm đáng chú ý là biên độ tăng của thị trường chung được hỗ trợ rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM). Riêng 2 mã VIC & VHM đã chiếm tới 21,66 điểm tương đương với 85% số điểm tăng của thị trường. Trong khi đó, thanh khoản lại có phần sụt giảm nhẹ so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh tiếp tục có phiên thứ 2 thấp hơn (-7,7%) mức bình quân 20 phiên. Điểm tích cực nhất là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá áp đảo và gấp 2,2 lần so với nhóm cổ phiếu giảm giá cho thấy tín hiệu điều chỉnh bởi phiên giảm liền trước đã bị vô hiệu quá.

“Do biên độ tăng của thị trường bị chi phối bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành nên dù xu hướng chung tích cực nhưng nhà đầu tư vẫn nên thận trọng. Nắm giữ danh mục hiện tại, nhưng chưa vội mở thêm vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ của thanh khoản và đà tăng được mở rộng ra nhiều nhóm ngành”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn một cách thuyết phục khi đóng cửa tại 1.853 điểm, duy trì vị thế vững chắc trên đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo động lượng như RSI (68) và MFI (66), cho thấy dòng tiền đang cải thiện rõ rệt và bên mua chiếm ưu thế chủ đạo. Với trạng thái nến xanh thân dài đóng cửa gần mức cao nhất ngày, kịch bản khả quan trong phiên hôm nay 7/9 là chỉ số sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.870–1.880 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên chiến lược mua tại các nhịp điều chỉnh, tránh mua đuổi khi giá tăng nóng và cân nhắc chốt lời từng phần tại vùng cản, đồng thời tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục tích lũy từng phần tại các vùng hỗ trợ đối với những nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 7-11 9 vn-index huong toi vung 1.880 diem hinh anh 2
VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index kiểm định thành công cả đường Tenkan lẫn đường xu hướng giảm ngắn hạn và tiếp đà tăng mạnh, tuy nhiên thanh khoản vẫn duy trì đà sụt giảm trong 2 tuần liên tiếp. Việc chỉ số đóng cửa bằng một cây nến xanh biên độ rộng với bóng nến trên dài đi kèm thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán lớn vẫn hiện hữu và đủ sức thu hẹp đà tăng quanh vùng 1.865 điểm.

Xét về các chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục thiết lập cấu trúc đáy sau cao hơn và duy trì đà tăng để quay trở lại thử thách vùng đỉnh trung hạn. Trong khi đó, đường MACD tiếp đà đi lên vượt qua mức 0, kết hợp cùng dải histogram dương đang tiếp tục mở rộng. Khả năng cao trong những phiên tới, VN-Index sẽ tiếp nối đà tăng để thử thách lại vùng đỉnh ngắn hạn quanh mốc 1.875 điểm. Tuy vậy, để đánh giá khả năng bứt phá thành công, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến sự đồng thuận của yếu tố thanh khoản cũng như độ rộng của các thân nến. Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1.820 - 1.840 điểm. Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1.860 – 1.880 điểm.

Cũng theo chuyên gia của BVSC, thị trường đang nỗ lực duy trì nhịp tăng điểm khá ấn tượng, tuy nhiên sự thiếu hụt của dòng tiền đi kèm bóng nến trên dài cho thấy lực cầu tại các vùng giá cao vẫn còn nhiều e dè. Rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để rũ bỏ áp lực chốt lời là hoàn toàn có thể xảy ra khi chỉ số tiến sát các mốc kháng cự mạnh.

“Chiến lược ưu tiên trong giai đoạn này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, tránh tâm lý hưng phấn mua đuổi giá trong các nhịp kéo tăng mạnh. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời từng phần nhằm hiện thực hóa lợi nhuận đối với các mã cổ phiếu đã tiếp cận vùng đỉnh cũ, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi các nhịp rung lắc với thanh khoản thấp để tìm kiếm cơ hội giải ngân mới”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 7/9: Cơ hội tiềm năng với BMP và NLG

Diệp Diệp/VOV.VN
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