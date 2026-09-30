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Thủy điện Đăkpsi và Công trình 3 bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Thứ Tư, 13:28, 30/09/2026
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VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thủy điện Đăkpsi, Công ty Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Thủy điện Đăkpsi bị phạt 92,5 triệu đồng

Theo Quyết định số 564/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Thủy Điện Đăkpsi (thôn Đăk Pờ Trang, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) bị phạt 92.500.000 đồng theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Nguyên nhân là công ty không công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023, năm 2023 và bán niên năm 2025.

thuy dien Dakpsi va cong trinh 3 bi phat do vi pham cong bo thong tin hinh anh 1
Thủy điện Đăkpsi và Công trình 3 bị phạt do vi phạm công bố thông tin (Ảnh minh họa: KT)

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 bị phạt 92,5 triệu đồng

Theo Quyết định số 563/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 92.500.000 đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Khoản phạt được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Theo đó, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các tài liệu công bố chậm gồm: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2025.

Diệp Diệp/VOV.VN
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