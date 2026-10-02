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Tỷ giá USD hôm nay 2/10: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.636 đồng/USD

Thứ Sáu, 09:50, 02/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (2/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.636 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, mức cao nhất đạt được là 26.216 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 102,04 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá hôm nay, bắt đầu ngày làm việc thứ Sáu (2/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.636 đồng/USD, tăng 9 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng nhẹ, nơi niêm yết cao nhất hiện có giá 26.216 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,04 điểm.

Đầu ngày 2/10, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.216 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 102,04 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 2 10 ty gia trung tam tang len 25.636 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.760 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng10 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV đầu ngày 2/10 công bố giá mua vào là 25.810 đồng/USD và 26.190 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều tăng so phiên trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.734 - 26.216 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ kết thúc làm việc phiên liền trước, giá mua đã tăng nhẹ.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.780 đồng/USD mua vào và 26.170 đồng/USD bán ra, cũng tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do cũng tăng nhẹ, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.760 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.170 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 2 10 ty gia trung tam tang len 25.636 dong usd hinh anh 2

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 1/10

Tỷ giá USD hôm nay tại ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 1/10 niêm yết 22.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.180 đồng/USD, tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước. Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Năm niêm yết tỷ giá USD tại 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra 26.180 đồng/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên mở cửa cùng ngày.

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Tỷ giá USD hôm nay tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Techcombank đóng cửa ngày 1/10 ở mốc 25.786 - 26.186 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 16 đồng chiều mua, tăng 20 đồng chiều bán so với mở phiên. ACB tăng giá mua vào 50 đồng và 20 đồng ở chiều bán, tương ứng mức giá 25.800 đồng/USD mua vào và 26.160 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.180 đồng/USD, giảm 160 đồng mua vào nhưng tăng 210 đồng so với những ngày trước.

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Tỷ giá các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất 2 tháng

USD tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đồng tiền chủ chốt khác khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ neo ở mức cao và căng thẳng địa chính trị dai dẳng hỗ trợ đồng bạc xanh, trong khi đồng euro vẫn chịu áp lực trước thềm buổi trình bày ngân sách quan trọng của Pháp. Chỉ số USD - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,2% lên 101,62, qua đó khép lại tháng 9 với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6.

Mặc dù các số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng trên thị trường tiền tệ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10, lạm phát chi phí năng lượng dai dẳng và khối lượng phát hành nợ chính phủ lớn vẫn đang giữ chi phí vay toàn cầu ở mức cao, tạo nền tảng hỗ trợ bền vững cho đồng USD.

Áp lực tài khóa này xuất hiện trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy vẫn dai dẳng trên toàn khu vực, khiến các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải đối mặt với bài toán khó trong việc cân bằng giữa áp lực giá do năng lượng và tăng trưởng khu vực còn mong manh.

Đồng Yen Nhật mất đi các khoản tăng gần đây, giảm 0,5% xuống còn 158,24 yen/USD, trượt trở lại gần mức thấp nhất nhiều tuần khi các tín hiệu trái chiều từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) làm nguội kỳ vọng thắt chặt chính sách trong ngắn hạn. Bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp tháng 9 của BOJ cho thấy sự phân hóa rõ ràng giữa các thành viên hội đồng về tốc độ bình thường hóa lãi suất.

PV/VOV.VN
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