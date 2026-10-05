Tỷ giá USD hôm nay 5/10: Tỷ giá trung tâm giữ ở mức 25.636 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Chốt phiên giao dịch cuối tuần 4/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.636 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn ổn định, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.253 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,92 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.760 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.170 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày 4/10 công bố giá mua vào tại 25.810 đồng/USD mua vào và bán ra 26.190 đồng/USD.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.724 - 26.253 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.374 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.770 đồng/USD mua vào và 26.160 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.011 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.127 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Lợi suất trái phiếu và giá dầu nâng đỡ đồng USD

Trong tuần qua, đồng USD duy trì xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao, giá dầu đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Ngay từ đầu tuần, đồng bạc xanh được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Những lo ngại về lạm phát, cùng với giá dầu vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, làm gia tăng khả năng lạm phát duy trì ở mức cao. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed có thể nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài tăng cũng làm các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến đã tạo sức ép lên đồng USD vào cuối tuần. Tuy nhiên, triển vọng của đồng bạc xanh vẫn phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hai yếu tố: Một mặt, thị trường lao động giảm tốc có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nâng lãi suất; mặt khác, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng ở mức cao.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần qua vẫn duy trì đà tăng. Lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và những biến động trên thị trường năng lượng tiếp tục là các yếu tố nâng đỡ đồng bạc xanh.