Tỷ giá USD hôm nay 6/10: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày 5/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng 7 đồng, lên mức 25.643 VND/USD so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.361 - 26.925 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,21 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.780 VND/USD mua vào và 26.190 VND/USD bán ra, tăng nhẹ so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.815 - 26.195 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh tăng 25 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.724 - 26.253 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng VietinBank hiện giao dịch 25.625 - 26.165 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Tỷ giá USD hôm nay tại Ngân hàng Vietcombank cuối ngày 5/10

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.780 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.190 đồng/USD, tăng nhẹ 20 đồng cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Lợi suất trái phiếu và giá dầu nâng đỡ đồng USD

Trong tuần qua, đồng USD duy trì xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao, giá dầu đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Ngay từ đầu tuần, đồng bạc xanh được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Những lo ngại về lạm phát, cùng với giá dầu vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, làm gia tăng khả năng lạm phát duy trì ở mức cao. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed có thể nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài tăng cũng làm các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến đã tạo sức ép lên đồng USD vào cuối tuần. Tuy nhiên, triển vọng của đồng bạc xanh vẫn phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hai yếu tố: Một mặt, thị trường lao động giảm tốc có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nâng lãi suất; mặt khác, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng ở mức cao.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần qua vẫn duy trì đà tăng. Lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và những biến động trên thị trường năng lượng tiếp tục là các yếu tố nâng đỡ đồng bạc xanh.