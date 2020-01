Hà Nội: Thông xe tuyến số 1, đường BT Chu Văn An

Sáng nay (22/1), Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phân luồng tổ chức giao thông thông xe tuyến đường số 1 thuộc dự án Đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An - đoạn từ cầu Bươu (đường 70) đến Nguyễn Xiển (vành đai 3). Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng, mở ra hướng lưu thông từ Vành đai 3 đến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và TL70 - một trong những tuyến ùn tắc nặng nề nhất khu vực Tây Nam Hà Nội.

Tuyến số 1, đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An đã kết nối với TL70.

Theo đó, tổ chức 2 chiều riêng biệt cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường số 1 thuộc dự án Đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An - đoạn từ cầu Bươu (đường 70) đến Nguyễn Xiển (vành đai 3) và ngược lại: các phương tiện ô tô lưu thông trên 3 làn sát dải phân cách giữa; các phương tiện xe máy, xe đạp, xe thô sơ lưu thông trên 2 làn đường sát vỉa hè. Bên cạnh đó, tổ chức điều hành giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn kẻ tại khu vực nút giao thông tuyến đường số 1 với đường Cầu Bươu (đường 70) và đường Nguyễn Xiển (đường vành đai 3).

Tuyến đường số 1 đã hoàn thiện các hạng mục cây xanh, sơn kẻ vạch, chiếu sáng.



Dự án Đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 giao công ty cổ phần Bitexco đầu tư. Đến tháng 02/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã có chủ trương giao Nhà đầu tư bổ sung hạng mục “Nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến đường số 1 và đường 70” (trước dự án trước bổ sung chỉ có cầu vượt trực thông), hạng mục tuyến ống nước sạch D400 và một số hạng mục khác theo Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội để cấp nước đô thị cho toàn bộ khu vực, thay đổi vật liệu lát vỉa hè từ gạch bê tông sang lát đá tự nhiên theo đúng quy định của UBND Thành phố và hoàn thành nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến số 1 của dự án với Đường Phan Trọng Tuệ (đường 70).

Việc thông tuyến số 1 đường BT Chu Văn An sẽ giảm tải ách tắc giao thông cho đường 70, đường Kim Giang và nút thắt Pháp Vân -Tứ Hiệp. Trong tương lai, đường Xa La – Nguyễn Xiển hoàn thành cùng với tuyến đường trục Tây Nam Hà Nội sẽ là con đường nối thẳng từ đường vành đai 3 đến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ; giảm tải ùn tắc giao thông cho cung đường Phùng Hưng và Nguyễn Trãi – Trần Phú – Kim Giang – Đường 70...

Tuyến đường Nguyễn Xiển – Xa La nằm gần và quy tụ các trường học danh

tiếng như chuyên cấp 3 Amsterdam, Đại học Khoa học tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, Bưu chính viễn thông, Học viện An ninh, Kiến trúc, Đại học Hà Nội… và gần các bệnh viện lớn như: Hà Đông, Xây dựng, Y học cổ truyền, Bệnh viện K./.

Ngày 20/01/2020, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội đi kiểm tra tuyến đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Kết quả, Khối lượng biển báo, vạch sơn trên tuyến đã được thi công đầy đủ, đảm bảo chất lượng và phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT; Mặt đường trên tuyến êm thuận, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông được an toàn. Do đó, Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An đã đề nghị Sở GTVT chấp thuận cho thông tuyến số 1 để phục vụ giảm tải giao thông dịp Tết nguyên đán 2020.