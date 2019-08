Nghệ An: 3 Nhà máy thủy điện thông báo xả lũ do hoàn lưu bão số 4

VOV.VN -Lý do các nhà máy thủy điện ở Nghệ An thông báo xả lũ là do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 4, lượng mưa có thể đạt 250 đến 400mm