Công an khám nhà ông Phạm Đình Trọng ở Hà Nội

Tối 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã ra quyết định Khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà đối với ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nhà ông Phạm Đình Trọng ở số 31, ngõ 5 Láng Hạ sau khi cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét.



Theo đó, khoảng 21/30, tối 10/7, Cơ quan chức năng có mặt khám xét tại ngôi nhà số 31, ngõ 5, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Một người dân hiếu kỳ đến xem.

Được biết, quá trình khám xét nhà, cơ quan chức năng dẫn bị can về nhà thực hiện lệnh khám xét.

Chiếc xe của cơ quan chức năng rời đi sau khi hoàn thành việc khám xét ngôi nhà số 31.

Việc khám xét nhà được thực hiện theo quyết định Khởi tố bị can số: 99/C46-P13; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 35/C46-P13; Lệnh khám xét số: 38/C46-P13 đối với Phạm Đình Trọng. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi phạm tội của 2 bị can và mở rộng điều tra vụ án./.

Ảnh: Công an đưa bị can Phạm Đình Trọng về nhà thực hiện lệnh khám xét VOV.VN -Việc khám xét bắt đầu lúc 21h30 ngày 10/7 khi một ôtô biển xanh 80B cùng công an, cán bộ viện kiểm sát có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng

“Chuyến tàu vét” và sự thanh thản tuổi già VOV.VN -Khi thực hiện những “chuyến tàu vét”, liệu có phải ai cũng có được sự thanh thản, chí ít là sự thanh thản trong tâm hồn sau khi “dứt áo quan”?… Chân dung cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone Lê Nam Trà vừa bị bắt VOV.VN - Ông Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Mobifone bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG. Khởi tố vụ án Mobifone mua AVG, tạm giam Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng VOV.VN - Ông Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng bị khởi tố, bắt giam là liên quan đến thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG. Bộ Công an chính thức tiếp nhận hồ sơ thương vụ Mobifone mua AVG Bộ Công an đang tiếp nhận toàn bộ hồ sơ thương vụ Mobifone mua AVG từ Thanh tra Chính phủ để xem xét, điều tra và làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sáng mai công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG Ông Bùi Ngọc Lam - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - sẽ chủ trì buổi công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG.