Diễn biến mới nhất về vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

1. Vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang: Ngày 19/7, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh – Bộ Công an, căn cứ Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật vụ gian lận điểm tại Hà Giang vì xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong ảnh: Tổ công tác rà soát công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. (Ảnh: Bộ Giáo dục Đào tạo). 2. Vụ 1 phụ nữ bị sát hại ở chung cư cao cấp ở Hà Nội: Viện KSND thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Tùng (ảnh) 22 tuổi, trú tại Ninh Bình) về 2 tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân vụ án là chị Phạm Thị H. (36 tuổi), tại Khu đô thị chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào ngày 31/10/2017. (Ảnh: Zing) Được biết, Tùng là sinh viên Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: KT) 3. Đâm vợ rồi uống thuốc tự tử trong trường mầm non: Sáng 19/7, chị Phạm Thị Phương (35 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) chở con nhỏ đến trường học để gửi. Khi chị vừa gửi con cho cô giáo và quay ra thì chồng là Trần Phương Vinh (37 tuổi, ngụ Bình Dương) bất ngờ lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Vinh dùng một lọ thuốc dốc vào miệng mình và chạy lên lầu 3 của trường rồi ngất lịm đi. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. 4. Nã súng vào nhà con nợ ở Thanh Hóa: Đối tượng Nguyễn Tác Văn (28 tuổi, trú tại TP. Thanh Hóa) thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề, khi các con bạc thua nợ tiền thì Văn cho các đàn em mang theo súng đến nhà uy hiếp. Đêm 15 rạng sáng 16/7, Văn cho 6 đối tượng kéo đến nhà một con nợ ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa để đòi nợ. Sau khi đập phá tài sản, ném chất bẩn vào nhà, nhóm đối tượng này dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào nhà khiến 1 người bị thương nặng. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (ảnh: Công an Thanh Hóa) 5. Vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến: Chiều 18/7, Công an tỉnh Phú Thọ vừa chuyển bản kết luận điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an Phan Văn Vĩnh cùng 103 người khác. Tuy nhiên, liên quan đến vụ án này vẫn còn 9 đối tượng chưa ra đầu thú, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã với các đối tượng trên. Trong ảnh: Bị can Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. (Ảnh: CAND) Trong số hàng chục người bị đề nghị truy tố, cơ quan chức năng xác định ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an) có dấu hiệu đồng phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai ông bị truy tố theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. 6. Vụ nhà hàng tổ chức mại dâm: Sau hơn 2 tháng theo dõi, rạng sáng 19/7, hàng chục cảnh sát của Công an quận 1, TPHCM bất ngờ kiểm tra nhà hàng Trúc Xinh trên đường Nguyễn Văn Giai (phường Đa Kao). Mặc dù có rất đông khách vui chơi ăn nhậu, ca hát nhảy múa bên trong nhưng nhà hàng này khóa trái cửa hòng đối phó sự kiểm tra đột xuất của lực lượng chức năng. Rất đông cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính đã tiếp cận, kịp thời khống chế bảo vệ để phá 2 lớp cửa sắt vào bên trong nhà hàng này. Lực lượng chức năng đã lập biên bản cơ sở kinh doanh này với nhiều lỗi vi phạm, như: kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định... Trong ảnh: Tiếp viên nhà hàng Trúc Xinh bị bắt quả tang mua bán dâm với khách đến ăn nhậu. Cùng thời điểm, tổ công tác khác cũng kiểm tra một nhà nghỉ gần đó, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khai nhận với công an, các tiếp viên cho biết thực hiện việc mua bán dâm phục vụ khách ăn chơi dưới sự điều hành của Phạm Văn Núi (ảnh) 29 tuổi, quê Ninh Bình, là quản lý Nhà hàng Trúc Xinh. 7. Vụ kẻ gian đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng: Ngày 26/6, nhà chị Lê Thị Ngọc Hân, ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tiền, vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Sau gần 20 ngày truy tìm dấu vết, thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Ngô Văn Linh (trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn). 8. Vụ kẻ buôn ma túy tăng ga tông thẳng xe vào trinh sát: Tối 18/7, tại khu vực xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các trinh sát phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Lò Văn Địa (SN 1979) và Lò Văn Kiên (SN 1984) cùng trú tại huyện Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thấy tổ công tác, các đối tượng đã đồng loạt tăng ga đâm thẳng vào các trinh sát đang làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát, nhưng các đối tượng đã bị khống chế, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt./.

