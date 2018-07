Điều tra nguồn gốc khẩu súng của đối tượng bắn người tình ở TPHCM

1. Vụ nổ súng, truy sát người tình ở TPHCM: Công an quận Tân Bình, TPHCM đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng xảy ra tại khu nhà trọ trên đường Cống Lở khiến 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, Lê Ngọc Sơn (SN 1994, ngụ Gò Vấp) và T. có quan hệ tình cảm với nhau và đã chia tay cách đây 2 tháng. Chiều 10/7, Sơn điện thoại cho T. nhiều lần không được nên đến phòng trọ nói chuyện. Trong ảnh: Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Tại phòng trọ, cả 3 người xảy ra cãi nhau lớn tiếng, bất ngờ Sơn rút súng bắn vào T. và C. Khi súng hết đạn Sơn còn rút dao đâm C. và dùng chày gỗ đập đầu C. khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Sau khi gây án, Sơn điện thoại báo cho gia đình rồi đóng cửa phòng trọ uống thuốc diệt cỏ tự tử. Trong ảnh: Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Soha Nhận định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ nguồn gốc vũ khí mà Sơn tàng trữ để xử lý theo quy định. Trong ảnh: Công an canh giữ trước phòng điều trị của đối tượng Sơn. (Ảnh: Soha.vn) 2. Khởi tố vụ án Mobifone mua AVG: Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/C46-P13 về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định Khởi tố bị can số: 98/C46-P13; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 34/C46-P13; Lệnh khám xét số: 37/C46-P13 đối với Lê Nam Trà -nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, hiện là Cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong ảnh: Ông Lê Nam Trà tại buổi công bố kết luận thanh tra thương vụ MobiFone mua AVG. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cũng đã ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ông Phạm Đình Trọng về khám nhà (ảnh: Tuổi trẻ) 3. Xử phúc thẩm chủ tài khoản Facebook “Diệt giặc nội xâm”: Hội đồng xét xử nhận định, nội dung kháng cáo của bị cáo Trần Minh Lợi (chủ tài khoản Facebook “Diệt giặc nội xâm”) và 2 bị cáo còn lại không có gì mới. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên y án đối với 3 bị cáo, trong đó bị cáo Trần Minh lợi giữ nguyên mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Đưa hối lộ”. 4. Vụ Trưởng Công an xã bị khởi tố: Liên quan tới đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội tại huyện Ia Grai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố ông Hoàng Quốc Việt (SN 1975), Trưởng Công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai về tội “Giả mạo trong công tác”. Ngay sau khi bị khởi tố, ngày 10/7, UBND huyện Ia Grai cũng đã ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Việt. (Ảnh minh họa) 5. Siêu trộm 9x phá két sắt, trộm 5 tỷ đồng: Theo điều tra, Nguyễn Bá Lợi (Nghệ An), tạm trú phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội là lái xe kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ, ở phường Xuân La. Đêm 7/7, Lợi đột nhập vào trụ sở công ty Đại Việt Cổ, phá két sắt trộm 3,45 tỷ đồng và 8.600 USD. (Ảnh minh họa)./.

2. Khởi tố vụ án Mobifone mua AVG: Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/C46-P13 về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định Khởi tố bị can số: 98/C46-P13; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 34/C46-P13; Lệnh khám xét số: 37/C46-P13 đối với Lê Nam Trà -nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, hiện là Cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong ảnh: Ông Lê Nam Trà tại buổi công bố kết luận thanh tra thương vụ MobiFone mua AVG. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cũng đã ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ông Phạm Đình Trọng về khám nhà (ảnh: Tuổi trẻ) 3. Xử phúc thẩm chủ tài khoản Facebook "Diệt giặc nội xâm": Hội đồng xét xử nhận định, nội dung kháng cáo của bị cáo Trần Minh Lợi (chủ tài khoản Facebook "Diệt giặc nội xâm") và 2 bị cáo còn lại không có gì mới. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên y án đối với 3 bị cáo, trong đó bị cáo Trần Minh lợi giữ nguyên mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Đưa hối lộ".

4. Vụ Trưởng Công an xã bị khởi tố: Liên quan tới đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội tại huyện Ia Grai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố ông Hoàng Quốc Việt (SN 1975), Trưởng Công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai về tội "Giả mạo trong công tác". Ngay sau khi bị khởi tố, ngày 10/7, UBND huyện Ia Grai cũng đã ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Việt. (Ảnh minh họa) 5. Siêu trộm 9x phá két sắt, trộm 5 tỷ đồng: Theo điều tra, Nguyễn Bá Lợi (Nghệ An), tạm trú phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội là lái xe kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ, ở phường Xuân La. Đêm 7/7, Lợi đột nhập vào trụ sở công ty Đại Việt Cổ, phá két sắt trộm 3,45 tỷ đồng và 8.600 USD. (Ảnh minh họa)./.