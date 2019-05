Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói về việc bắt mẹ nữ sinh giao gà

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bản thân bà Trần Thị Hiền không trung thực báo cáo cơ quan điều tra để cơ quan điều tra cứu nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên hoặc truy tìm nạn nhân. Khi bà này đến trình báo cơ quan công an cũng không trung thực. Trong ảnh:Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền.