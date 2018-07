Kẻ có nhiều tiền án đe dọa, cướp 12 triệu đồng tại bệnh viện

Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Huy Khắc (tức Khắc màu, 33 tuổi, trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Khắc thường đến Bệnh viện Thanh Hà để đe dọa, cướp tài sản.

Sau khi điều tra xác minh, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Huy Khắc khi y đang chuẩn bị gây ra 1 vụ án khác.

Được biết, Khắc là đối tượng có nhiều tiền án về tội cướp và cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng thường xuyên tới khu vực đỗ xe trước cổng siêu thị BigC và bệnh viện Thanh Hà để cướp và cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

