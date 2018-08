Kinh hoàng nghịch tử đánh, siết cổ cha đến chết rồi bỏ mặc thi thể nạn nhân

1. Nghịch tử sát hại cha ruột vì cuộn dây điện: Trưa 5/8, Nguyễn Khải (ảnh) 29 tuổi, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, TT-Huế và ông Toàn tranh cãi về việc bị mất cuộn dây điện. Do có mâu thuẫn từ trước nên Khải dùng mỏ sảy (dụng cụ để xới rơm) làm bằng kim loại đâm vào ngực ông Toàn, sau đó vật cha mình xuống kênh nước bên đường. Lúc này Khải nhặt tiếp một thanh tre dài hơn 50cm siết cổ ông Toàn đến bất động và bỏ mặc nạn nhân nằm dưới kênh nước cho đến chết. 2. Thiếu nữ bị lừa bán làm gái bán dâm: Do nhẹ dạ cả tin, lại bị hấp dẫn bởi mức thu nhập "khủng", nên H.P.Y (SN 2001, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã nhận lời và bắt xe từ nhà đến TP Móng Cái để gặp Hạo Thiên. Tại đây, Hạo Thiên đã giao Y cho hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc làm nghề bảo kê, trông coi gái mại dâm ở Trung Quốc. Sau đó Y được đưa đến Quảng Châu, Trung Quốc, tại đây nạn nhân bị tra tấn, đánh đập, đe dọa về tinh thần và bị ép phải “tiếp khách” tại các cơ sở mại dâm. (Ảnh minh họa) 3. Thiếu niên 15 tuổi dùng súng giả cướp ngân hàng: Ngày 8/8, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với đối tượng Cao Xuân Thắng (15 tuổi), quê Quảng Bình, ngụ phường 10, TP Vũng Tàu về hành vi cướp tài sản. 4. Chồng sát hại vợ trong đêm: Khoảng 20h đêm 7/8, anh Lang Văn Hải (SN 1984, trú xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An) xảy ra xích mích với vợ là chị Lang Thị Hà (SN 1982). Trong lúc mâu thuẫn, Hải đã dùng liềm chém nhiều nhát vào người, cổ khiến chị Hà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hải tiếp tục dùng liềm cứa cổ và dùng mũi tên đâm vào bụng để tự sát. Nghe tiếng hét thất thanh của mẹ, cháu bé 7 tuổi liền tỉnh dậy và chạy đi gọi ông bà đến cứu nhưng không kịp. 5. Vụ bé gái 10 tuổi bị sát hại: Tại cơ quan điều tra, nghi can Phan Minh Cường (SN 1963, trú phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) khai nhận, khoảng 14h ngày 6/8, Cường đến địa điểm đúc chậu cảnh tại khu phố 1, phường Bảo An để làm việc. Trong lúc Cường dựng nghiêng chậu cảnh (được đúc bằng xi măng) để úp xuống không may trúng phần đầu cháu Đ. Thấy nạn nhân bị co giật, chảy máu, sợ người nhà phát hiện ra sự việc nên Cường đã dùng kéo đâm thêm 2 nhát vào cổ cháu bé. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Vietnamnet) Sau khi gây án, Cường đem xác cháu Đ. giấu dưới chậu cảnh rồi về nhà như chưa có chuyện gì. Trong ảnh: Phan Minh Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Người Lao động) 6. Vụ cướp tài sản của nữ phóng viên: Sau 10 ngày điều tra, đến ngày 3/8, công an đã làm rõ, bắt giữ Dương Thế Anh và đồng bọn là Nguyễn Mạnh Cường. Trong ảnh: 2 đối tượng rủ nhau cướp giật tài sản của nữ phóng viên (ảnh: An ninh Thủ đô) Tại cơ quan công an, Thế Anh khai, tối 24/7, anh ta và Cường rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Cường chạy chiếc xe máy Honda Wave màu xanh mang BKS: 29K9 - 6984 chở Thế Anh, còn Thế Anh là người ngồi sau trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Trong ảnh: Một trong hai đối tượng cướp tài sản của nữ phóng viên. (Ảnh: Công an cung cấp). Sau khi cướp được túi xách của chị L., toàn bộ giấy tờ bị các đối tượng vứt bỏ, số vàng đem bán tại huyện Đan Phượng lấy 48 triệu đồng và cùng chia nhau mỗi người sử dụng 1 chiếc điện thoại. Được biết, đối tượng Cường có 2 tiền án tội Trộm cắp và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh: Chiếc xe máy hai đối tượng sử dụng để đi cướp giật tài sản. (ảnh: Dân Trí)./.

