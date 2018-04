Lê Duy Phong được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ

Tòa án Yên Bái tuyên phạt Lê Duy Phong 3 năm tù: Chiều 20/4, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Lê Duy Phong - ảnh (sinh ngày 22/3/1985), nguyên Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Tỉnh uỷ Yên Bái xem xét kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng đối với ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, người bị hại trong vụ án này. Trong ảnh, Hội đồng xét xử tuyên án. Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”: Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ngày 20/4 cho biết, những thông tin trên mạng xã hội đồn đoán Vũ "nhôm" tài trợ cho ông xây căn biệt thự ở làng châu Âu Đà Nẵng- Euro- Village bên bờ Đông sông Hàn là không đúng, đồng thời khẳng định sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét và xử lý. Trong ảnh, hình căn biệt thự của ông Lê Văn Tam trên một trang Facebook cá nhân. Danh tính nghi phạm vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Nội: Liên quan vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Nội, bước đầu, cơ quan điều tra xác định danh tính nghi phạm là Tạ Quang Minh (SN 1978, thường trú Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khởi tố đối tượng hành hung bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn: Sáng 20/4, cơ quan CSĐT công an quận Ba Đình (Hà Nội) trao đổi với phóng viên VOV.VN cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh (SN 1986, trú phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Thanh là đối tượng đã có hành vi hành hung bác sĩ Vũ Hồng Chiến (bệnh viện Xanh Pôn) vào tối 13/4. Ngày thứ 3 phiên tòa phúc thẩm vụ Oceanbank: Sáng 20/4, phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phần thẩm vấn các bị cáo. Một chi tiết đang chú ý trong phiên tòa này là khi trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc có sẵn sàng chấp nhận việc thực hiện bồi thường thay bị cáo Nguyễn Minh Thu hay không, bị cáo Hà Văn Thắm nói cần phải suy nghĩ vì tài sản của bị cáo đã bị niêm phong cả rồi. Bắt đối tượng cướp điện thoại của thiếu nữ trong đêm: Ngày 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Hoằng Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đồng Văn Đại - ảnh(33 tuổi, trú tại xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) về hành vi cướp tài sản. Đại là đối tượng đã dùng dao chặn đường uy hiếp chị L.T.H.G (28 tuổi, trú tại phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa) rồi cướp 1 chiếc điện thoại Iphone 7 và 517.000 đồng tiền mặt. Khởi tố, bắt tạm giam chủ đầu tư dự án chung cư Carina: Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, chiều 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Công ty Trách hiệm hữu hạn xây dựng - Thương mai - dịch vụ Hùng Thanh - chủ đầu tư dự án chung cư Carina, Phường 16, Quận 8. Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác: Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Thành - ảnh (SN 1996, trú tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku) để điều tra về hành vi giết người. Nghe bạn gái kể bị Hồng sàm sỡ, Thành mang dao đến trước quán bar chờ Hồng đi ra, đâm một nhát dao vào vùng ngực khiến nạn nhân gục ngã. Cơ động Thanh Hóa chặn đứng bữa tiệc sinh nhật bằng ma túy: Ngày 20/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng là Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa) khai nhận số hàng trên là thuốc lắc và ma túy đá, đối tượng mua của một người không quen biết với giá 18 triệu đồng về để tổ chức sinh nhật.