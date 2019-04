Nhóm người từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cho phụ nữ nghèo vay nặng lãi

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt- Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Đức và Nguyễn Trung Công (31 tuổi), cùng quê Hải Phòng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra còn xác định nhiều đối tượng khác hỗ trợ cho Đức và Công cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Liên Chiểu và các quận huyện khác tại TP Đà Nẵng

Theo điều tra, từ giữa tháng 6/2018, Đức, Công cùng với 4 đối tượng Mai Văn Tùng (37 tuổi), Trần Văn Nam (25 tuổi), Đào Hồng Quân (29 tuổi), Đinh Quang Hoàn (29 tuổi) từ Hải Phòng vào Đà Nẵng tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.

Hồ sơ sổ sách cho vay và thu lãi của các đối tượng.

Các đối tượng hướng đến nhóm đối tượng là phụ nữ nghèo đơn thân, một mình nuôi con nhỏ, cần vốn làm ăn, buôn bán để cho vay với lãi suất cao, không cần thế chấp (chỉ cần hộ khẩu, giấy CMND).

Nhóm đối tượng thuê người dán quảng cáo tờ rơi, danh thiếp khắp thành phố để thu hút, lôi kéo người có nhu cầu.

Trước khi hoàn tất một hồ sơ cho vay, nhóm đối tượng cử 1-2 người đến tận nhà người cần vay tiền để xác minh, xem nhà cửa một cách rất kỹ lưỡng mới cho vay.

Tang vật vụ án.

Sau khi rà soát kỹ hoàn cảnh những người vay vốn, Công đã cho hàng chục người vay từ 5-10 triệu đồng/người với lãi suất từ 15-25%/tháng. Chi tiền xong, Công giao việc cho đàn em theo dõi khâu thu hồi gốc và lãi, mỗi ngày 200.000 đồng/người, hoặc chúng đến tận nhà người vay thu, hoặc người vay tự mang tiền đến trả tại nơi chúng thuê ở trọ trên đường Nguyễn Xí, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Từ cuối tháng 8/2018, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng ập vào nơi các đối tượng thuê trọ lúc nửa đêm tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ nhiều tang vật như máy tính, sổ theo dõi cho vay lãi.

Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, đến đầu tháng 4 vừa qua, cơ quan Công an xác định, nhóm này đã cho 258 người nghèo vay vốn (đa phần là phụ nữ đơn thân), trong đó người vay thấp nhất là 3 triệu đồng, nhiều nhất là 150 triệu đồng.

Dù số lượng người vay lớn, nhưng đến nay mới chỉ có 32 người trình báo. Trong số đó, có 31 người đã trả lãi cao cho Đức và Công hơn 83 triệu đồng./.

