Nóng 24h: Cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, đầu thú ở công an Uông Bí

7. Không khởi tố vụ giám đốc bệnh viện bị tố “đầu cơ” khẩu trang: Quá trình điều tra, Công an quận Gò Vấp thấy rằng, hành vi trên của ông Phạm Hữu Quốc- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp không có dấu hiệu của tội “đầu cơ" được quy định trong Bộ luật hình sự 2015. Do đó, cơ quan công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Về cáo buộc của ông Mã Thanh hành vi làm giá khẩu trang là 220.000 đồng/hộp (tương đương 11 triệu đồng/thùng), theo cơ quan công an không thể làm rõ do ông Quốc không thừa nhận chi tiết này. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp