Nóng 24h: Một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương, đồ đạc bị lục tung

Khám nghiệm hiện trường vụ nữ tu nghi bị giết, cướp tài sản ở TPHCM: Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM đang tiến hành vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân là một nữ tu tên H. (khoảng 50 tuổi, ngụ quận Tân Phú). (Ảnh: Zing) Sáng 2/8, một người bạn của bà H. điện thoại cho nạn nhân nhưng không thấy bắt máy. Người này đến nhà bà H. trên đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú) phát hiện nạn nhân nằm bất động với nhiều vết thương nên đã báo công an.(Ảnh: Pháp luật TPHCM) Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, bước đầu, qua khám nghiệm cho thấy nhiều đồ đạc trong nhà bị lục lọi. Một cán bộ công an nhận định có thể người phụ nữ đã bị sát hại, cướp tài sản. Trong ảnh: Thi thể người nữ được đưa đi phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Bắt 2 đối tượng vụ tài xế taxi bị cứa cổ trong đêm ở Bắc Ninh: Chiều 1/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh phối hợp đơn vị nghiệp vụ bắt 2 đối tượng liên quan vụ tài xế taxi bị cứa cổ trong đêm trên địa bàn. Các đối tượng là Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú, đều 18 tuổi, trú xã Bình Phú, Tuyên Quang. Bước đầu xác định, do không có tiền tiêu, chúng bàn nhau đi cướp tài sản. (Ảnh: Công an Nhân dân) Mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên bị chém nguy kịch: Trên địa bàn xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên bị chém tại đám cưới phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nam thanh niên bị chém là anh Lê Văn Chiến, ảnh (SN 1996, trú tại thôn Yên Lạc, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Chủ nợ bị giang hồ chém đứt gân chân: Cơ quan CSĐT Công an Lê Chân đang điều tra làm rõ đâm chém xảy ra tại khu tập thể An Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng). Nạn nhân là anh Đinh Đức Nguyên (SN 1974, khu tập thể An Dương, Lê Chân, TP Hải Phòng), bị một nhóm thanh niên lạ mặt rút mã tấu lao đến chém anh tới tấp. (Ảnh: Báo Giao Thông) 60 đối tượng mang súng, mã tấu và bom xăng "dàn trận" hỗn chiến: 23h30 tối 1/8, hơn 60 thanh niên của 2 nhóm đối tượng mang theo súng bắn đạn bi, mã tấu, dao cùng hàng chục quả "bom xăng" dàn trận giải quyết mâu thuẫn ngay tại cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước. Hai bên ném "bom xăng", rút dao và mã tấu....lao vào ẩu đả. Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa đã buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp, khống chế được 4 thanh niên. Các đối tượng còn lại tháo chạy, bỏ lại nhiều hung khí. Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi ôm bình gas dọa công an: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Huy Trọng (65 tuổi); Nguyễn Huy Nam (36 tuổi), và Nguyễn Huy Bắc, ảnh (35 tuổi, đều ngụ tại TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Bị phát hiện có nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay nặng lãi, Bắc cùng một số người trong nhà đã có hành vi chống đối, đe dọa lực lượng chức năng. Lập chuyên án thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam: Báo Dân Trí dẫn nguồn tin từ từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao thành lập một chuyên án phối hợp với Cảnh sát quốc tế (Inerpol) tại Singapore để thu hồi số tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam.

