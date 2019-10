Nóng 24h: Xét xử điểm vụ sát hại cả nhà em trai ở Hà Nội để răn đe

8. Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh: Đường dây đánh bạc này do Bùi Trắc Dạn (sinh 1968, trú tại Cát Hải, Hải Phòng) cầm đầu. Nhóm bạc này hoạt động rất tinh vi, như thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí cho các “con bạc” đi xe khách hoặc taxi. Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) đã phối hợp với Công an Huyện Cát Hải và Công an xã Nghĩa Lộ triển khai phương án kiểm tra, bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại Cát Hải, Hải Phòng. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt quả tang. (Ảnh Công an cung cấp)./.