Khoảng 0h30 ngày 24/8, lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra quán karaoke Út An 3, ở khu phố Bình Khởi, Phường 6, TP.Bến Tre, do bà Đặng Thị Yến Oanh (SN 1982, làm chủ), đã phát hiện bắt quả tang tại 8 phòng, gồm 37 khách đang hát karaoke quá giờ quy định. Trong số đó, một số đối tượng có biểu hiện nghi sử dụng ma túy nên cơ quan chức năng đã tiến hành test ma túy nhanh số đối tượng này, kết quả có 26 đối tượng cả nam và nữ dương tính với chất ma túy.