Nóng 24h:Vũ “nhôm” lĩnh án 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

1. Xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ: Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo quy định tại Điều 337 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau một ngày xét xử, toà tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ mức án 9 năm tù. Bị cáo Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu) bị phạt 7 năm và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, nguyên cán bộ Bộ Công an) 6 năm tù. Trong ảnh: Xe chở các bị cáo đến tòa sáng 30/7. (Ảnh: TTXVN) 2. Xét xử “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ: Sáng 30/7, Toà án Quân sự Thủ đô mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Thượng tá quân đội, cựu Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các bị cáo Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn, Bùi Văn Tiệp (Đại tá, nguyên Sư đoàn trưởng 367 Quân chủng PK-KQ) cũng bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng Phùng Danh Thắm (TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn), bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)./. 3. Vụ người làm thuê bị tra tấn dã man: Ngày 30/7, thông tin trên Người Lao động cho biết, sau nhiều giờ khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc", SN 1979; tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)- đối tượng bị cáo buộc tra tấn dã man người làm thuê, lực lượng công an đã thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn nạn nhân Y Nhiêu (SN 1995; trú xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi nạn nhân bị hành hạ. (Ảnh: Công Bắc) Trong quá trình khám xét, Nga tỉnh táo bình thường, không có biểu hiện ngáo đá. Đối tượng chỉ khóc và không nói gì. (Ảnh: Tiền Phong) 4. Vụ gây rối tại Đồng Nai: Sáng 30/7, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đối với 20 bị cáo và tuyên án vào chiều cùng ngày. Các bị cáo gồm 7 nam, 3 nữ trong độ tuổi từ 18 đến 44. HĐXX tuyên phạt 15 bị cáo án tù từ 8 tháng đến 18 tháng. Lĩnh án nặng nhất là bị cáo Trần Nguyễn Duy Quang nhận 18 tháng tù, 5 bị cáo còn lại nhận hình phạt cải tạo không giam giữ từ 12 đến 14 tháng. 5. Triệt xóa xới bạc ở Hà Giang: Vào khoảng 19h30 ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Vị Xuyên, đã triệt phá thành công một sới bạc lớn, bắt giữ 49 đối tượng, thu giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác. (Ảnh minh họa) 6. Vụ đâm chết người ở ngã ba đường: Khoảng 24h đêm 29/7, Thái Hữu B. (SN 1997, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng nhóm thanh niên ngồi ăn uống ở một quán trên địa bàn thị trấn huyện Yên Thành thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, xích mích nhau. Sau đó B. bị đối phương cầm dao đâm thấu tim, gục chết ở ngã ba đường. (Ảnh minh họa) 7. Xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm: Sáng 30/7, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm. Theo đó, Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh, bị đề nghị 20 năm tù. Tổng hợp với bản án 30 năm ở giai đoạn một của vụ án (thiệt hại 9.000 tỷ đồng), ông Phạm Công Danh phải chấp hành 30 năm (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn).

