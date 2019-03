Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: Thông tin bất ngờ về kẻ chủ mưu

Liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh khi đi giao gà tại Điện Biên, Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chuyên án 219D cho biết, quá trình điều tra bước đầu xác định đối tượng Vì Văn Toán (ảnh) chính là kẻ chủ mưu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Đối tượng Vì Văn Toán (SN 1982), trú ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên bắt khẩn cấp ngày 29/3 vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. (ảnh: An ninh Thủ đô) Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Điện Biên xác định Vì Văn Toán chính là đối tượng chủ mưu, có vai trò cầm đầu trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Trong ảnh: cơ quan điều tra đang tích cực, quyết tâm sớm "giải mã" vụ án. (ảnh: An ninh Thủ đô) Toán đã thuê Bùi Văn Công (ảnh) và đồng bọn bắt cóc nạn nhân Cao Mỹ Duyên để tống tiền. Vì Văn Toán có mối quan hệ thân với nhóm của Bùi Văn Công và đồng bọn, vì các đối tượng này thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán để sử dụng. Vì Văn Toán là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trong ảnh: lực lượng chức năng khám nghiệm lại hiện trường căn nhà của đối tượng Bùi Văn Công. Về việc bắt giữ đối tượng Vì Thị Thu (SN 1982), là vợ của Vì Văn Toán, theo cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại, đối tượng này chỉ bị bắt vì hành vi buôn bán trái phép ma túy, chứ chưa có căn cứ để xác định Thu là đối tượng thứ 10 có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên như một số tờ báo đã nêu. Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên mới chính thức bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ án 219D sát hại nữ sinh. Trong ảnh: 9 đối tượng bị bắt giữ. (ảnh: CAND) Được biết qua đấu tranh, khai thác 8 đối tượng bị bắt trước đó về hành vi tham gia bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên, đối tượng Bùi Kim Thu vợ của Bùi Văn Công là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn, nhưng lại không tố giác tội phạm. Chính Thu cũng là người giả vờ như tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi, sau đó báo tin cho Công an. Trong ảnh: Đối tượng Thu tại cơ quan công an. Trước đó, vào chiều 4/2 (tức ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), Cao Mỹ Duyên (SN 1997, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sinh viên Đại học), sử dụng xe máy chở 13 con gà đi giao cho 1 người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Sau khi Duyên đi khoảng 2 tiếng không thấy về, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đến cơ quan công an trình báo. Trong ảnh: Hình ảnh cô gái trẻ trước khi mất tích. Đến 9h sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), lực lượng công an phát hiện chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. 10h30 ngày 7/2 (mùng 3 Tết), phát hiện thi thể nạn nhân tại ngôi nhà hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Trong ảnh: Chiếc xe tải có vết máu nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại trụ sở Công an tỉnh Điện Biên. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định, nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ. Cơ quan CSĐT tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án hình sự Giết người. Đến ngày 10/2, sau 72 giờ đấu tranh quyết liệt, cơ quan CSĐT công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, HKTT Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm lại hiện trường Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng được xác định có liên quan đến vụ án. Trong ảnh: Căn nhà của 2 đối tượng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường chính của vụ án./.

