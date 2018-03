Yên Bái: Bắt nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Cụ thể, vào hồi 16h30 ngày 22/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) phối hợp với lực lượng công an phụ trách địa bàn và Công an xã Bảo Ái phát hiện, bắt quả tang các đối tượng: Lương Văn Toản (SN 1982), Nông Văn Hưng (SN 1972), Vũ Trung Kiên (SN 1989), Đinh Quốc Diên (SN 1974), Đường Văn Sơn (SN 1976), Lã Ngọc Luyến (SN 1980), Nông Văn Huyện (SN 1973), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bằng tiền, tại khu vực gian bếp của nhà Lương Văn Toản. Ngoài ra còn một số đối tượng bỏ chạy.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 5,3 triệu đồng, 1 bát đĩa sứ, 4 quân vị làm bằng đóm…

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tham gia đánh bạc của mình.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.