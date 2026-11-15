17 phương án thiết kế góp phần đánh thức không gian sáng tạo Thủ đô

Cuộc thi “Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026” do Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức trong Chương trình Phát triển Hạ tầng sáng tạo, với sự đồng hành của UNESCO, các trường đại học và nhiều đối tác chuyên ngành.

17 phương án đoạt giải Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026

Sau hơn ba tháng triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 100 phương án từ 92 đơn vị dự thi trên toàn quốc ở hai bảng Chuyên nghiệp và Không chuyên. Các đề xuất tập trung giải quyết ba bài toán cốt lõi của không gian đô thị Hà Nội. Đó là thúc đẩy thiết kế sáng tạo tại không gian công cộng; khai thác các công trình phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng; bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc truyền thống, vùng ven đô và làng nghề.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tại Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026”.

Kiến trúc sư, Tiến sĩ Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, Hội đồng đánh giá cao các phương án đoạt giải nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tư duy tạo hình hiện đại, bản sắc văn hóa địa phương và đặc biệt là tính khả thi trong thực tế (chiếm 40% tổng số điểm). Nhiều đồ án đề xuất rõ mô hình quản trị, tài chính và khả năng vận hành liên kết giữa doanh nghiệp xã hội, tư nhân với chính quyền địa phương để có thể triển khai xây dựng ngay.

Ban Tổ chức đã vinh danh 17 phương án đạt giải tại 3 hạng mục dự thi, dành cho hai nhóm chuyên nghiệp và không chuyên với 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba, 04 giải Khuyến khích cùng 04 giải Bình chọn trực tuyến.

Các đơn vị và cá nhân được trao giải.

Ở hạng mục Thúc đẩy thiết kế sáng tạo tại không gian công cộng trong đô thị, giải Nhất chuyên nghiệp được trao cho Công ty TNHH TOOB Studio (Mã: DX026); Giải Nhì: Lê Ngọc Nhi (Mã: DC365); Giải Ba: NaP architects (Mã: NP888); 02 giải Khuyến khích: Công ty TNHH Kecho Collective (Mã: KC226); Lê Anh Trúc (Mã: SE194). Không chuyên không có Giải Nhất và Giải Nhì. Giải Ba được trao cho Vũ Hoài Thư (Mã: HN024). 02 giải Khuyến khích gồm Nguyễn Thị Trường An, Ngô Ái Hân, Dương Hồ Thảo Tiên (Mã: AD242); Nhóm tác giả Nguyễn Đình Thành Lợi, Đàm Quang Phúc Anh, Nguyễn Tấn Phong (Mã: NA135).

Hạng mục “Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc truyền thống” không có giải Nhất ở cả bảng chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Giải Nhì bảng chuyên nghiệp được trao cho Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế UPD; giải Nhì bảng không chuyên được trao cho nhóm tác giả: Phùng Nhật Mai, Vũ Tuấn Nam, Tạ Văn Phong, Trần Chí Bằng, Nguyễn Tuấn Đạt.

Trong bối cảnh Thủ đô đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, các phương án dự thi đã mang đến những lời giải trực diện và giàu tính khả thi cho bài toán hạ tầng. Các phương án dự thi đã gợi mở những giải pháp, đề xuất mô hình quản trị, cơ chế tài chính và giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa hiệu quả, qua đó, góp phần định hình mạng lưới hạ tầng sáng tạo bền vững, tạo động lực thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng tầm vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.