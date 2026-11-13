Hà Nội đã sẵn sàng cho 16 ngày Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Hà Nội đã sẵn sàng cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Ngày 13/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chính thức “khai hội” với gần 150 hoạt động thuộc 9 loại hình, trong đó có 50 triển lãm, 42 hoạt động trình diễn, 31 hoạt động trải nghiệm và 24 workshop.

Hội chợ 70 gian hàng thủ công, Thiết kế, Minh họa "Chăm hoa đua nở" (Makers Market 2026).

Chiều 13/11, Hội chợ 70 gian hàng thủ công, Thiết kế, Minh họa "Chăm hoa đua nở" (Makers Market 2026) tại Nhà Thông tin Triển lãm, 45 Tràng Tiền đã mở cửa chào đón công chúng.

Sân khấu Chương trình nghệ thuật "Thăng Long Kẻ Nghệ" tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm cho đêm khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Chương trình nghệ thuật "Thăng Long Kẻ Nghệ" tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm cũng đã sẵn sàng cho đêm khai mạc. Đây là chương trình nghệ thuật mở màn chuỗi "Hà Nội Sáng Đèn".

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: “Lấy cảm hứng từ lịch sử Kinh đô Thăng Long kẻ chợ, "Thăng Long Kẻ Nghệ" tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Kẻ Nghệ hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề, mà còn là cả các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo của Thủ đô.

Thông qua mạch nối Thị - Phố - Nghề và 3 trục triển khai: Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành và Đồng sáng tạo, Lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các giá trị nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ và phát triển đô thị”.

Công chúng cũng sẽ được gặp một “Hà Nội sáng đèn” do Lên Ngàn thực hiện, giám tuyển Nguyễn Quốc Hoàng Anh làm tổng đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật. Nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã cùng nghiên cứu, sáng tác chương trình. 08 tác phẩm trình diễn nối liền trong 36 phút, chia thành ba hồi "Mở nước", "Thành phố" và "Tiếp nối", được dựng trên một "thuỷ đình" đương đại với hồ nước biểu diễn và vầng trăng LED ngay giữa quảng trường.

Dự án “Chuyện Đình trong Phố” do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn khởi xướng và giám tuyển mở ra những cuộc đối thoại giữa nghệ thuật đương đại, di sản kiến trúc và tri thức nghề đã góp phần làm nên Thăng Long - Kẻ Chợ. Bên cạnh các triển lãm tại 12 ngôi đình & di tích trong khu phố cổ Hà Nội, các workshop cũng được tổ chức ngay tại một số ngôi đình thuộc dự án, mang đến cơ hội gặp gỡ, trải nghiệm và sáng tạo trong những không gian lưu giữ ký ức cộng đồng.

Triển lãm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân" giữa nhịp buôn bán thường ngày của Kẻ Chợ. Theo Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn, chợ Đồng Xuân không chỉ là một quần thể kiến trúc lịch sử tiêu biểu mà còn là nơi lưu giữ nhiều lớp giá trị văn hóa và thời gian sâu sắc.

Đội ngũ thực hiện đã tiến hành các nghiên cứu xã hội học tỉ mỉ, ghi nhận hơn 300 câu chuyện cùng hơn 1.000 đoạn âm thanh đời thường của hơn 2.400 tiểu thương. Những âm thanh quen thuộc đó được chuyển hóa thành các chất liệu nghệ thuật gửi gắm đến các nghệ sĩ quốc tế trước khi đến Việt Nam làm việc.

Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định: “Kiến trúc là cách một dân tộc, mỗi đất nước tổ chức không gian sống, gìn giữ ký ức và bày tỏ khát vọng của mình. Phố hàng, làng xóm, ngôi đình, khu chợ, bến sông... của Thăng Long chính là những cấu trúc vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính văn hóa. Cùng với các ngành văn hóa nghệ thuật sáng tạo khác được cùng nhau kết nối, xâu chuỗi, tương tác, thăng hoa, làm nên hồn cốt và huyền sử ngàn năm văn hiến nơi này”.

Trong đó, nghề nuôi phố, phố nuôi nghề, làng sinh nhai và người dân, người thợ trở thành nghệ sĩ sáng tạo. Lễ hội năm nay mang chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ" gắn với kinh tế sáng tạo cũng là sự trở về với một chân lý từ cội nguồn: Không gian được kiến tạo đúng sẽ sinh ra giá trị. Và giá trị ấy được bồi đắp qua nhiều thế hệ, giá trị đó làm nên nguồn sống bền vững cho chúng ta”.

Một không gian thiết kế sáng tạo tại Lễ hội.

Trong 16 ngày, công chúng sẽ có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ, nghệ nhân và người làm nghề; thưởng thức các chương trình nghệ thuật, tham quan triển lãm, tham gia lớp thực hành và khám phá Hà Nội qua những không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của thành phố.