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Tháp Ẩn Ca: Bí ẩn tháp âm thanh đặc biệt đầu tiên tại Hà Nội

Thứ Bảy, 20:27, 14/11/2026
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VOV.VN - Tháp nước Hàng Đậu trở thành Tháp Ẩn Ca, một tháp âm thanh đặc biệt, lần đầu tiên có tại Hà Nội từ ngày 14/11. Đây là một hoạt động điểm nhấn trong chuỗi chương trình nghệ thuật liên ngành quốc tế Hà Nội sáng đèn thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Tháp Ẩn Ca (The Tower of Hidden Songs) là dự án mở màn đầy ấn tượng tại Tháp nước Hàng Đậu, biểu tượng kiến trúc gắn bó với Hà Nội từ cuối thế kỷ 19. Chương trình do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì.

Lần đầu tiên ra mắt công chúng Thủ đô trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, tác phẩm sắp đặt âm thanh Tháp Ẩn Ca đã biến Tháp nước Hàng Đậu thành không gian nghệ thuật đa giác quan kỳ bí. Tại đây, những rung động vi tế của thế giới côn trùng được giải mã bằng công nghệ laser, đánh thức từng vòm đá trăm tuổi bằng bản giao hưởng chưa từng biết.

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Các khách mời và đại biểu cắt băng khai trương tác phẩm Tháp Ẩn Ca tại Tháp nước Hàng Đậu. (Ảnh: BTC)

Giải mã ngôn ngữ âm thanh bí ẩn tại Tháp Ẩn Ca

Tại Tháp Ẩn Ca, hai nghệ sĩ Patrick Kessler và Ludwig Berger sẽ đưa công chúng và du khách bước vào một trải nghiệm bí ẩn, đắm chìm trong những rung động của tự nhiên, trong không gian đặc biệt của tòa tháp.

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Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass gọi Tháp nước Hàng Đậu là “tòa tháp bí ẩn nhất của Hà Nội”. Ông cho biết: “Suốt 4 năm sinh sống tại Thủ đô, tôi và vợ đã nhiều lần dạo bước, đạp xe ngang qua công trình này và luôn tò mò về thế giới đằng sau những bức tường đá tĩnh lặng giữa phố phường nhộn nhịp.

Tôi rất tự hào khi được cùng với quý vị để khám phá xem có gì bên trong tòa tháp này. Đây sẽ không phải là một không gian khép kín mà là một không gian mở”. Đại sứ nhấn mạnh, với Tháp Ẩn Ca, không gian vốn khép kín ấy đã mở cửa, trở thành điểm giao thoa giữa tư duy sáng tạo tinh tế từ Thụy Sĩ và chiều sâu văn hóa nghìn năm văn hiến.

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Bà Bùi Thị Hương Thuỷ, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định, Tháp nước Hàng Đậu là di sản văn hóa công nghiệp đặc sắc của Thủ đô. Việc đưa nghệ thuật đương đại vào lòng di sản không chỉ khoác diện mạo mới cho công trình lịch sử mà còn hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái, thúc đẩy kinh tế sáng tạo của lễ hội năm nay.

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Nghệ sĩ Patrick Kessler và nghệ sĩ Ludwig Berger.

Đứng sau trải nghiệm âm thanh độc đáo của Tháp Ẩn Ca là hai nghệ sĩ Thụy Sĩ Patrick Kessler và Ludwig Berger từ dàn nhạc thể nghiệm Tschüss-Party Orchestra. Tác phẩm khởi nguồn từ biotremology, bộ môn khoa học khám phá ngôn ngữ bí mật qua những rung động của các loài sinh vật nhỏ bé, đặc biệt là côn trùng.

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Nghệ sĩ Patrick Kessler, Ludwig Berger, Johannes Rühl và nhạc sĩ Trần Kim Ngọc.

Theo nhà soạn nhạc Ludwig Berger, khán giả bước vào tháp sẽ chạm tới một thế giới chưa từng biết. Những loài côn trùng nhỏ không giao tiếp bằng cách truyền tín hiệu qua rung động trên thực vật. Để thu lại âm thanh nguyên thủy nằm ngoài ngưỡng nghe của tai người này, các nghệ sĩ đã hợp tác với 13 nhà khoa học tại 8 quốc gia, chắt lọc 59 bản ghi âm tư liệu rung động của côn trùng và nhện bằng máy đo rung động laser chiếu trực tiếp vào cây cỏ.

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Công chúng tham quan Tháp Ẩn Ca.

Trong lòng tháp cổ, nhóm nghệ sĩ treo 8 chiếc loa sưu tầm từ Nepal, mỗi loa phát ra tiếng nói riêng của một loài côn trùng để người xem chậm rãi dạo bước và dò tìm từng giai điệu tự nhiên. Cùng với đó, hệ thống loa truyền rung đặt dưới sàn khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ. Công chúng không chỉ nghe bằng tai mà còn cảm nhận trực tiếp rung động của côn trùng qua đôi bàn chân, tựa như đang đứng giữa thảm cỏ.

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Các đại biểu và nghệ sĩ tại Lễ Khai mạc.

Tháp Ẩn Ca là kết quả giám tuyển công phu của nhạc sĩ Trần Kim Ngọc và nhà âm nhạc dân tộc học người Thụy Sĩ Johannes Rühl, do Lên Ngàn cùng Trung tâm Âm nhạc và Nghệ thuật Thể nghiệm Đom Đóm thực hiện. Khởi đầu từ chuyến nghiên cứu thực địa tháng 1/2026, dự án đặt nền móng hợp tác dài hạn giữa nghệ sĩ Việt Nam và Thụy Sĩ với sự đồng hành của Hội đồng Nghệ thuật Thụy Sĩ Pro Helvetia cùng Đại sứ quán Thụy Sĩ.

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Giám tuyển Trần Kim Ngọc.

Theo Giám tuyển Trần Kim Ngọc, không chỉ dừng lại ở Tháp nước Hàng Đậu, chuỗi dự án còn mở rộng thành 4 sự kiện nghệ thuật liên ngành đặc sắc tại Hà Nội. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, Tháp Ẩn Ca mời gọi người dân và du khách bước chậm lại, lắng nghe tiếng thì thầm của tự nhiên và cảm nhận sức sống mới của di sản Thủ đô.

Giám tuyển Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho biết: “Với tác phẩm Tháp Ẩn Ca, các nghệ sĩ không chỉ mang đến một tác phẩm sắp đặt âm thanh, mà còn thông qua âm thanh của tiếng côn trùng, còn có những suy tư về phát triển, mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và con người với con người.

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Giám tuyển Nguyễn Quốc Hoàng Anh - Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và Giám tuyển chuỗi chương trình nghệ thuật “Hà Nội sáng đèn” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Giám tuyển Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho rằng “Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm nay chuyển sang phương thức tổ chức mới là kiến tạo hệ sinh thái, nhằm kết nối giới kiến trúc sư, nhà thiết kế, cộng đồng sáng tạo và đặc biệt là các nhà thực hành văn hóa.

Hướng đi này thúc đẩy các kết nối sáng tạo, dựa trên nền tảng chất liệu bản địa cùng di sản văn hóa truyền thống Việt Nam để đồng kiến tạo những phương thức thể hiện mới, đồng thời hình thành các sản phẩm, dịch vụ trực tiếp tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế sáng tạo”.

Tháp Ẩn Ca mở cửa chào đón công chúng thưởng thức miễn phí từ ngày 14/11 đến hết ngày 28/11. Giờ đón khách hàng ngày: từ 9h-12h; từ 14h - 21h. Mỗi lượt kéo dài 15 phút, tối đa 30 khách.

Hoàng Yến/VOV.VN
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