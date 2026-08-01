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50 bức tranh kể hành trình dọc sông Mekong của họa sĩ Đặng Thanh Huyền

Thứ Bảy, 09:07, 01/08/2026
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VOV.VN - Hành trình 8 ngày 7 đêm đi dọc dòng Mekong từ Việt Nam sang Campuchia, đã trở thành nguồn cảm hứng để họa sĩ Đặng Thanh Huyền thực hiện loạt sáng tác mới gồm khoảng 50 tác phẩm.

Các tác phẩm chủ yếu là tranh phong cảnh, bên cạnh một số tranh tĩnh vật và hình ảnh mang tính biểu tượng. Loạt tranh được nữ họa sĩ hoàn thiện sau chuyến đi như một cách lưu giữ những ký ức, cảm xúc còn đọng lại từ hành trình qua nhiều vùng đất.

50 buc tranh ke hanh trinh doc song mekong cua hoa si Dang thanh huyen hinh anh 1
Tác phẩm “Bóng thời gian”

Trong chuyến đi, Đặng Thanh Huyền có cơ hội quan sát nhiều lát cắt khác nhau của đời sống dọc dòng Mekong. Từ sắc xanh của rừng tràm Trà Sư, không gian hoài niệm tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, những ngôi làng ven sông đến các đền đài cổ kính ở Campuchia, mỗi điểm dừng đều mang đến cho cô những cảm nhận riêng về thiên nhiên, văn hóa và con người.

Theo nữ họa sĩ, mỗi buổi sáng thức dậy, con tàu lại đưa các thành viên trong đoàn đến một vùng đất mới. Cảnh sắc liên tục thay đổi, trong khi dòng Mekong vẫn lặng lẽ chảy, kết nối những không gian, vùng văn hóa và nhịp sống khác nhau.

50 buc tranh ke hanh trinh doc song mekong cua hoa si Dang thanh huyen hinh anh 2
Tác phẩm "Hương cũ"
50 buc tranh ke hanh trinh doc song mekong cua hoa si Dang thanh huyen hinh anh 3
Tác phẩm “Khúc ca trên nước”

Sau chuyến đi, điều còn lưu lại trong ký ức của Đặng Thanh Huyền không chỉ là những cảnh quan nổi tiếng mà còn có nhiều khoảnh khắc đời thường. Hình ảnh phiên chợ sớm, người phụ nữ chèo ghe, những cụm lục bình trôi trên mặt nước, ánh mắt trẻ thơ hay chú mèo chơi trong sân đền cổ đều trở thành chất liệu cho các sáng tác mới.

“Tôi luôn nghĩ, mỗi người sẽ mang về một món quà khác nhau từ những chuyến đi. Có người mang về những bức ảnh đẹp, những kỷ niệm hay những người bạn mới. Còn người họa sĩ có lẽ sẽ mang về những điều không nhìn thấy được”, Đặng Thanh Huyền chia sẻ.

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Tác phẩm “Lặng giữa Trà Sư”

Với cô, món quà ấy là bảng màu được làm giàu thêm bởi ánh sáng của những vùng đất mới, là cảm xúc trước vẻ đẹp của Angkor Wat, sự trầm mặc của Bayon hay màu xanh trải dài ở rừng tràm Trà Sư. Chuyến đi cũng giúp nữ họa sĩ có cơ hội sống trong một nhịp điệu khác, chậm hơn, để quan sát, lắng nghe và cảm nhận sâu hơn.

Không chỉ mang đến chất liệu sáng tác, hành trình trên sông Mekong còn ảnh hưởng đến cách Đặng Thanh Huyền xây dựng ngôn ngữ hội họa. Trong loạt tranh mới, cảm xúc và ký ức được đặt ở vị trí trung tâm. Nhiều tác phẩm được tiết chế chi tiết, mở rộng khoảng không gian thị giác và sử dụng màu sắc mềm, lắng hơn.

Nữ họa sĩ cho biết, nếu trước đây cô tập trung diễn tả vẻ đẹp của cảnh vật, ở loạt tranh này, cô chú trọng nhiều hơn đến không khí, ký ức và cảm xúc. Bố cục cũng có thêm những “khoảng thở”, gợi lại cảm giác về dòng Mekong, những ngôi làng ven sông, Angkor và Bayon sau khi hành trình đã lắng lại.

50 buc tranh ke hanh trinh doc song mekong cua hoa si Dang thanh huyen hinh anh 5
Đặng Thanh Huyền và gia đình trong chuyến đi dọc sông Mekong đem lại cho cô nhiều cảm hứng sáng tác.

Sinh năm 1984 tại Hà Nội, Đặng Thanh Huyền tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Hội họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cô từng tổ chức triển lãm cá nhân “Hương sắc Hà Thành” năm 2019 và “Nơi thời gian chậm lại” năm 2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Với Đặng Thanh Huyền, 50 tác phẩm mới không chỉ là kết quả của một chuyến đi mà còn là sự tiếp nối hành trình sáng tạo. Những ký ức và cảm xúc từ dòng Mekong tiếp tục hiện diện trên mặt toan, mở ra một chương mới trong mạch sáng tác của nữ họa sĩ.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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