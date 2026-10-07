Nghe Then kể chuyện bản làng

VOV.VN - Ở xóm Thị Ngân, Thạch An, Cao Bằng, em Ngô Thanh Trúc mới 9 tuổi đã học đàn tính, hát Then cổ cùng mẹ. Em tập từng nốt đàn, học từng câu tiếng Tày và tò mò về những câu chuyện trong lời hát, mở ra câu chuyện về cách Then được trao lại trong đời sống hôm nay.
VOV.VN - Cách bến Ninh Kiều chỉ khoảng 200m, chợ đầu mối Tân An, thành phố Cần Thơ từ lâu đã là một trong những điểm trung chuyển thủy hải sản, nông sản quen thuộc của miền Tây. Khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc khu chợ này thức dậy.
VOV.VN - Xóm nghề làm tượng Phật nằm trong một con hẻm gần chùa Giác Hải, phường Phú Lâm, TPHCM có tuổi đời khoảng 100 năm. Các sản phẩm của xóm nghề này được khách hàng thập phương ưa chuộng bởi cái tâm của người tạo tác.
VOV.VN - Từ những manh mối ít ỏi, bao năm qua, bà Trần Thị Oanh Lan cùng đồng đội và thân nhân bền bỉ tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
VOV.VN - Có những ngày Hà Nội mưa từ sáng đến chiều muộn, đường phố vốn đông càng trở nên chật chội. Nhiều người tìm chỗ trú, mặc vội áo mưa để nhanh chóng về nhà. Mái hiên, cửa hàng, gầm cầu thành nơi tránh mưa trong chốc lát. Nhưng trên phố, vẫn có những người tiếp tục công việc.
VOV.VN - Nhà cổ Huỳnh Phủ (ở Vĩnh Long) đã hiện diện hơn một thế kỷ giữa vùng đất cù lao. Nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi những nếp nhà gỗ được gìn giữ gần như nguyên vẹn mà còn bởi những đường nét chạm khắc tinh xảo, kể lại câu chuyện về một thời vàng son của vùng đất Bến Tre xưa.