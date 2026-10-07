Nghe Then kể chuyện bản làng

Thăm Nhà cổ Huỳnh Phủ, nơi dòng nước phương Nam chạm bóng kinh kỳ

VOV.VN - Nhà cổ Huỳnh Phủ (ở Vĩnh Long) đã hiện diện hơn một thế kỷ giữa vùng đất cù lao. Nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi những nếp nhà gỗ được gìn giữ gần như nguyên vẹn mà còn bởi những đường nét chạm khắc tinh xảo, kể lại câu chuyện về một thời vàng son của vùng đất Bến Tre xưa.