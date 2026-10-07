English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghe Then kể chuyện bản làng
Thứ Tư, 06:00, 07/10/2026

Nghe Then kể chuyện bản làng

VOV.VN - Ở xóm Thị Ngân, Thạch An, Cao Bằng, em Ngô Thanh Trúc mới 9 tuổi đã học đàn tính, hát Then cổ cùng mẹ. Em tập từng nốt đàn, học từng câu tiếng Tày và tò mò về những câu chuyện trong lời hát, mở ra câu chuyện về cách Then được trao lại trong đời sống hôm nay.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Nông Diệp/VOV-Đông Bắc
Podcast liên quan
Ghé chợ đầu mối Tân An, khám phá miền Tây khi phố lên đèn
Ghé chợ đầu mối Tân An, khám phá miền Tây khi phố lên đèn

VOV.VN - Cách bến Ninh Kiều chỉ khoảng 200m, chợ đầu mối Tân An, thành phố Cần Thơ từ lâu đã là một trong những điểm trung chuyển thủy hải sản, nông sản quen thuộc của miền Tây. Khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc khu chợ này thức dậy.

Chuyện về xóm nghề tạc tượng hơn thế kỷ giữa TPHCM
Chuyện về xóm nghề tạc tượng hơn thế kỷ giữa TPHCM

VOV.VN - Xóm nghề làm tượng Phật nằm trong một con hẻm gần chùa Giác Hải, phường Phú Lâm, TPHCM có tuổi đời khoảng 100 năm. Các sản phẩm của xóm nghề này được khách hàng thập phương ưa chuộng bởi cái tâm của người tạo tác.

Đưa liệt sĩ trở về: Hành trình tri ân
Đưa liệt sĩ trở về: Hành trình tri ân

VOV.VN - Từ những manh mối ít ỏi, bao năm qua, bà Trần Thị Oanh Lan cùng đồng đội và thân nhân bền bỉ tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Người qua phố trong mưa
Người qua phố trong mưa

VOV.VN - Có những ngày Hà Nội mưa từ sáng đến chiều muộn, đường phố vốn đông càng trở nên chật chội. Nhiều người tìm chỗ trú, mặc vội áo mưa để nhanh chóng về nhà. Mái hiên, cửa hàng, gầm cầu thành nơi tránh mưa trong chốc lát. Nhưng trên phố, vẫn có những người tiếp tục công việc.

Thăm Nhà cổ Huỳnh Phủ, nơi dòng nước phương Nam chạm bóng kinh kỳ
Thăm Nhà cổ Huỳnh Phủ, nơi dòng nước phương Nam chạm bóng kinh kỳ

VOV.VN - Nhà cổ Huỳnh Phủ (ở Vĩnh Long) đã hiện diện hơn một thế kỷ giữa vùng đất cù lao. Nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi những nếp nhà gỗ được gìn giữ gần như nguyên vẹn mà còn bởi những đường nét chạm khắc tinh xảo, kể lại câu chuyện về một thời vàng son của vùng đất Bến Tre xưa.

Nghe nhiều

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn