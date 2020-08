BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt giải thưởng VMAs

Sáng 31/8, lễ trao giải MTV Video Music Awards đã chính thức diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Là một trong những cái tên xuất sắc nhất đến từ Hàn Quốc, nhóm nhạc BLACKPINK góp mặt trong các hạng mục đề cử là "Best Group" (Nhóm nhạc xuất sắc nhất), "Song of the summer" (Ca khúc của mùa hè).

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Năm 2020 là một năm bùng nổ của BLACKPINK sau một năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Nhóm có màn kết hợp cùng Lady Gaga trong "Sour candy" đoạt thứ hạng 33 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Cùng với đó, nhóm thiết lập hàng loạt kỉ lục trên nền tảng Youtube với ca khúc "How you like that". Thuộc thể loại Hip-hop, ca khúc "How you like that" thể hiện được chất nhạc độc đáo và lôi cuốn của BLACKPINK. Giai điệu bắt tai, dồn dập mê hoặc người nghe. Ca khúc mang thông điệp cổ vũ tinh thần, đừng chùn bước trước tình thế khó khăn mà hãy tiếp tục bay cao, tiến lên phía trước.

"How you like that" đã tạo nên cơn sốt trong thời gian qua và mang về giải thưởng VMAs đầu tiên trong sự nghiệp cho 4 cô gái nhà YG. Bản hit này đã giành chiến thắng tại hạng mục "Song Of The Summer". Với thành tích này, BLACKPINK trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên giành giải thưởng VMAs.

Mới đây, ca khúc mới nhất đánh dấu sự hợp tác giữa BLACKPINK và Selena Gomez, "Ice Cream" chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube. "Ice Cream" cũng "làm mưa làm gió" trên YouTube ở 88 quốc gia, trong đó đứng đầu top thịnh hành toàn thế giới và các nước như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Việt Nam,… /.