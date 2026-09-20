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Các lễ hội âm nhạc là cơ hội cho những tân binh nhạc Việt?

Chủ Nhật, 16:46, 20/09/2026
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VOV.VN - Những năm gần đây, các lễ hội âm nhạc tại Việt Nam đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa. Nhưng ngoài việc lôi kéo khán giả bằng những cái tên ăn khách, liệu những sân khấu này có thể trở thành nền tảng giúp những nghệ sĩ mới ra mắt khán giả?

Âm nhạc thế giới đã chứng kiến nhiều nghệ sĩ rất trẻ, rất mới với khán giả, nhưng lại có cơ hội xuất hiện ở một sân khấu lớn. Các ca sĩ như Ed Sheeran, Billie Eilish…đã lần lượt xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Glastonbury (Vương quốc Anh) vào năm 2011 và 2019, trước khi album đầu tiên được ra mắt hay khán giả nhớ rõ tên của họ. 

cac le hoi am nhac la co hoi cho nhung tan binh nhac viet hinh anh 1
Ảnh: BTC

Lễ hội âm nhạc Bốc Fest 2026 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) vừa qua cũng chứng kiến một "tân binh" của làng nhạc Việt: LEXXY - một nữ ca sĩ gen Z với ngôn ngữ âm nhạc rất đúng tuổi. Với các tiết mục được dàn dựng sôi động, hiện đại, rất thoải mái của người trẻ, LEXXY đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều sự chú ý.

Không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới nhất đến khán giả như bài hát "Trạng thái mơ hồ", LEXXY còn tạo điểm nhấn đáng chú ý của đêm nhạc Bốc Fest 2026, khi kết hợp cùng Vinh Khuất với bản hit "Quá lâu". Nữ ca sĩ đã viết phần lời mới dành riêng cho ca khúc quen thuộc này, tạo nên phiên bản mới mẻ và mang dấu ấn cá nhân trên sân khấu Bốc Fest.

Dù là lần đầu đứng trước hàng nghìn khán giả tại một lễ hội âm nhạc quy mô lớn, LEXXY cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát sân khấu tốt. Xuyên suốt phần biểu diễn, nữ ca sĩ duy trì nguồn năng lượng ổn định, thực hiện các phần vũ đạo đồng đều, đồng thời liên tục tương tác với khán giả.

cac le hoi am nhac la co hoi cho nhung tan binh nhac viet hinh anh 2
Ảnh: BTC

Khả năng cân bằng giữa hát và trình diễn giúp LEXXY hoàn thành trọn vẹn các tiết mục được chuẩn bị cho chương trình. Sự chủ động trong cách làm chủ không gian biểu diễn cùng phong thái tự nhiên trên sân khấu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nữ nghệ sĩ trẻ cho lần xuất hiện đặc biệt này.

Nhìn lại màn trình diễn của LEXXY tại Bốc Fest 2026, đó không đơn giản chỉ là sự xuất hiện của một gương mặt mới. Quan trọng hơn, đó là sự gợi mở về vai trò của một lễ hội âm nhạc - một bệ phóng cho những nghệ sĩ tân binh, tương tự các chương trình âm nhạc đời đầu của Việt Nam như Sao Mai Điểm Hẹn, Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol) hay Giọng hát Việt (The Voice).

Một sân khấu ca nhạc không nên chỉ là sàn diễn của những ngôi sao nổi tiếng, mà còn cần giúp nền âm nhạc Việt Nam nuôi dưỡng tài năng, kết nối và duy trì sự liền mạch của những thế hệ âm nhạc khác nhau. 

Thiếu Anh/VOV.VN
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