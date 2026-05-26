Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam kể chuyện đất nước bằng âm nhạc

Vào 20h ngày 29/5/2026, tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn. Chương trình do Khoa Âm nhạc Truyền thống thực hiện, chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện và 17 năm thành lập Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” có sự tham gia của nghệ sĩ Trọng Tấn, NSƯT Tân Nhàn, NSND Cồ Huy Hùng

Theo TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, “Âm thanh Đất Việt” không chỉ là đêm hòa nhạc quy mô lớn chào mừng các dấu mốc kỷ niệm, mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng và tinh thần kế thừa của những người làm âm nhạc truyền thống hôm nay. Chương trình gửi gắm mong muốn bảo tồn, phát triển và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam bước vào đời sống đương đại mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, gần công chúng hơn.

Đêm hòa nhạc được xây dựng như một bức tranh Việt Nam toàn cảnh bằng âm nhạc, nhìn lại hành trình phát triển của nền âm nhạc dân tộc gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Từ tiếng trống mở màn trong “Hồi trống Lạc Hồng”, chương trình dẫn dắt khán giả vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc, với nhiều sắc màu âm nhạc Bắc - Trung - Nam, kết hợp giữa tác phẩm kinh điển và sáng tác mới dành cho dàn nhạc dân tộc.

Trong chương trình, công chúng sẽ được thưởng thức “Ông Gióng” của nhạc sĩ Xuân Khoát - tác phẩm lớn đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc; “Giai điệu quê hương” của Hồng Thái; “Fantasy Việt Nam” của Hồ Hoài Anh; “Đất nước thái hòa” của Phạm Ngọc Khôi; và “Non sông một dải” của Dương Đức Thụy, tác phẩm vừa hoàn thành đầu năm 2026 và sẽ được biểu diễn lần đầu tiên. Những tác phẩm này cho thấy hành trình phát triển của âm nhạc dân tộc Việt Nam từ nền tảng truyền thống đến hơi thở đương đại.

Các nghệ sĩ của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam

Bên cạnh các tác phẩm dành cho dàn nhạc, chương trình còn có những phần biểu diễn độc tấu, song tấu, tốp tấu giàu kỹ thuật và cảm xúc như “Concerto Bình Minh” dành cho đàn Nguyệt qua phần trình diễn của NSND Cồ Huy Hùng; “Ầu ơ ví dầu” qua tiếng đàn Bầu của NSƯT. Lệ Chi và NSƯT. Lệ Giang; cùng “Czardas” với sự kết hợp giữa đàn T’rưng và đàn Nhị của NSND Hoa Đăng và nghệ sĩ Hải Đăng.

Chương trình cũng tôn vinh vẻ đẹp thanh nhạc dân tộc qua “Xa khơi”, “Chiếc khăn Piêu”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” với sự tham gia của PGS.TS.NSƯT. Tân Nhàn, nghệ sĩ Anh Thơ và nghệ sĩ Trọng Tấn.

Theo NSND Phạm Ngọc Khôi - Chỉ huy dàn nhạc, điểm đặc biệt của “Âm thanh Đất Việt” nằm ở sự kết nối giữa truyền thống và đương đại, giữa âm nhạc truyền thống mọi miền đất nước. Sự hiện diện tác phẩm của các nhạc sĩ gạo cội và tác giả trẻ cho thấy âm nhạc dân tộc không phải dòng chảy đứng yên, mà luôn vận động, tiếp biến và mở rộng khả năng biểu đạt.

Các tác phẩm trong chương trình được sáng tác trên tinh thần kế thừa di sản văn hóa dân tộc đã được UNESCO ghi danh như Quan họ, Ví giặm, âm nhạc Huế..., từ đó phát triển thành những tác phẩm mới mang tinh thần thời đại.

“Âm thanh Đất Việt” còn cho thấy sự chuyển tiếp mạnh mẽ của các thế hệ nghệ sĩ. Trong Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam hôm nay có những Nghệ sĩ Nhân dân kỳ cựu đứng cùng những học sinh mới mười mấy tuổi, tạo nên dòng chảy liền mạch trong nỗ lực gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống.

NSND Cồ Huy Hùng, Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, cho biết Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam được thành lập năm 2009, là mốc son của âm nhạc dân tộc nước nhà trong thời kỳ mới. Qua chương trình lần này, dàn nhạc gửi gắm khát vọng xây dựng một dàn nhạc dân tộc xứng tầm, tạo môi trường để thế hệ trẻ nâng cao trình độ, gìn giữ các tác phẩm viết cho dàn nhạc dân tộc và đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng.