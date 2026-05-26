Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam kể chuyện đất nước bằng âm nhạc

Thứ Ba, 09:21, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn sẽ diễn ra tối 29/5, kể câu chuyện đất nước bằng âm nhạc dân tộc, kết nối truyền thống với hơi thở đương đại.

Vào 20h ngày 29/5/2026, tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn. Chương trình do Khoa Âm nhạc Truyền thống thực hiện, chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện và 17 năm thành lập Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” có sự tham gia của nghệ sĩ Trọng Tấn, NSƯT Tân Nhàn, NSND Cồ Huy Hùng

Theo TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, “Âm thanh Đất Việt” không chỉ là đêm hòa nhạc quy mô lớn chào mừng các dấu mốc kỷ niệm, mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng và tinh thần kế thừa của những người làm âm nhạc truyền thống hôm nay. Chương trình gửi gắm mong muốn bảo tồn, phát triển và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam bước vào đời sống đương đại mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, gần công chúng hơn.

Đêm hòa nhạc được xây dựng như một bức tranh Việt Nam toàn cảnh bằng âm nhạc, nhìn lại hành trình phát triển của nền âm nhạc dân tộc gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Từ tiếng trống mở màn trong “Hồi trống Lạc Hồng”, chương trình dẫn dắt khán giả vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc, với nhiều sắc màu âm nhạc Bắc - Trung - Nam, kết hợp giữa tác phẩm kinh điển và sáng tác mới dành cho dàn nhạc dân tộc.

Trong chương trình, công chúng sẽ được thưởng thức “Ông Gióng” của nhạc sĩ Xuân Khoát - tác phẩm lớn đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc; “Giai điệu quê hương” của Hồng Thái; “Fantasy Việt Nam” của Hồ Hoài Anh; “Đất nước thái hòa” của Phạm Ngọc Khôi; và “Non sông một dải” của Dương Đức Thụy, tác phẩm vừa hoàn thành đầu năm 2026 và sẽ được biểu diễn lần đầu tiên. Những tác phẩm này cho thấy hành trình phát triển của âm nhạc dân tộc Việt Nam từ nền tảng truyền thống đến hơi thở đương đại.

Các nghệ sĩ của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam

Bên cạnh các tác phẩm dành cho dàn nhạc, chương trình còn có những phần biểu diễn độc tấu, song tấu, tốp tấu giàu kỹ thuật và cảm xúc như “Concerto Bình Minh” dành cho đàn Nguyệt qua phần trình diễn của NSND Cồ Huy Hùng; “Ầu ơ ví dầu” qua tiếng đàn Bầu của NSƯT. Lệ Chi và NSƯT. Lệ Giang; cùng “Czardas” với sự kết hợp giữa đàn T’rưng và đàn Nhị của NSND Hoa Đăng và nghệ sĩ Hải Đăng.

Chương trình cũng tôn vinh vẻ đẹp thanh nhạc dân tộc qua “Xa khơi”, “Chiếc khăn Piêu”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” với sự tham gia của PGS.TS.NSƯT. Tân Nhàn, nghệ sĩ Anh Thơ và nghệ sĩ Trọng Tấn.

Theo NSND Phạm Ngọc Khôi - Chỉ huy dàn nhạc, điểm đặc biệt của “Âm thanh Đất Việt” nằm ở sự kết nối giữa truyền thống và đương đại, giữa âm nhạc truyền thống mọi miền đất nước. Sự hiện diện tác phẩm của các nhạc sĩ gạo cội và tác giả trẻ cho thấy âm nhạc dân tộc không phải dòng chảy đứng yên, mà luôn vận động, tiếp biến và mở rộng khả năng biểu đạt.

Các tác phẩm trong chương trình được sáng tác trên tinh thần kế thừa di sản văn hóa dân tộc đã được UNESCO ghi danh như Quan họ, Ví giặm, âm nhạc Huế..., từ đó phát triển thành những tác phẩm mới mang tinh thần thời đại.

“Âm thanh Đất Việt” còn cho thấy sự chuyển tiếp mạnh mẽ của các thế hệ nghệ sĩ. Trong Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam hôm nay có những Nghệ sĩ Nhân dân kỳ cựu đứng cùng những học sinh mới mười mấy tuổi, tạo nên dòng chảy liền mạch trong nỗ lực gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống.

NSND Cồ Huy Hùng, Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, cho biết Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam được thành lập năm 2009, là mốc son của âm nhạc dân tộc nước nhà trong thời kỳ mới. Qua chương trình lần này, dàn nhạc gửi gắm khát vọng xây dựng một dàn nhạc dân tộc xứng tầm, tạo môi trường để thế hệ trẻ nâng cao trình độ, gìn giữ các tác phẩm viết cho dàn nhạc dân tộc và đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Chuyện tình xúc động của cố nhạc sĩ Thanh Tùng và lời hứa không đi bước nữa

VOV.VN - Triển lãm Legacy of Love kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại đây, công chúng không chỉ được đắm chìm trong di sản âm nhạc bất hủ mà còn vô cùng xúc động trước câu chuyện tình yêu vẹn tròn và lời hứa không đi bước nữa suốt 15 năm của vị nhạc sĩ tài hoa.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam Âm thanh Đất Việt Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam âm nhạc dân tộc hòa nhạc Âm thanh Đất Việt Khoa Âm nhạc Truyền thống nghệ thuật truyền thống nhạc cụ dân tộc 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh: Sức hút vượt thời gian của những tình khúc
VOV.VN - Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh tối 23/5 đã mang tới một không gian nghệ thuật đầy hoài niệm và cảm xúc. Đêm nhạc Trịnh lần này quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như Cẩm Vân, Quang Dũng, Lệ Quyên cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Vũ điệu đa sắc màu trên sông Hương trong Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18/6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Kỳ vọng "án điểm" răn đe kẻ ăn cắp bản quyền

VOV.VN - Đối mặt với vấn nạn xâm hại bản quyền âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cay đắng thừa nhận sự bất lực vì quy trình xử lý quá gian nan. Anh kỳ vọng các vụ khởi tố gần đây sẽ là án điểm răn đe kẻ cắp bản quyền, bảo vệ giới sáng tạo Việt.

“Sáng mãi tên Người” khắc họa hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), tối 19/5, chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cả nước khi được truyền hình trực tiếp trên VTV2.

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.

