“Đường chúng ta đi” - đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du (1926-2026), Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng gia đình nhạc sĩ Huy Du thực hiện chương trình nghệ thuật “100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi”. Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h ngày 11 và 12/12 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Không chỉ là dịp nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của một nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, chương trình hướng tới câu chuyện rộng hơn về sức sống của di sản. Sau một thế kỷ, nhiều sáng tác của Huy Du như Đường chúng ta đi, Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Tình em, Đêm Trường Sơn, Bế Văn Đàn sống mãi, Nổi lửa lên em, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi... vẫn được nhiều thế hệ công chúng biết đến.

Họp báo chương trình nghệ thuật “100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi”.

Theo Ban tổ chức, chương trình không kể lại cuộc đời Huy Du theo trình tự tiểu sử mà để âm nhạc trở thành mạch dẫn. Trong khoảng 90 phút, hành trình sáng tác của ông được đặt trong mối liên hệ với những chuyển động của đất nước, từ ký ức quê hương Kinh Bắc, những năm tháng chiến tranh, Trường Sơn đến cuộc sống hòa bình và những suy tư về con người, tình yêu.

Một điểm đáng chú ý là những tác phẩm quen thuộc sẽ được đặt trong không gian mới với dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, ban nhạc nhẹ cùng các yếu tố Pop, Rock và cách phối khí mới. Tuy nhiên, tinh thần được xác định là đổi mới cách thể hiện nhưng không làm thay đổi căn cốt tác phẩm, để những giá trị đã được thời gian khẳng định có thể tiếp tục được công chúng hôm nay đón nhận.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng một điểm đáng chú ý trong sự nghiệp Huy Du là tính chuyên nghiệp. Sau những năm tháng trong quân đội, ông tiếp tục được đào tạo âm nhạc chính quy ở nước ngoài, từ người viết ca khúc trở thành một nhà soạn nhạc theo nghĩa đầy đủ. “Nhạc sĩ Huy Du là một trong số ít nhạc sĩ thế hệ của ông đạt được tiêu chuẩn trở thành composer”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh Huy Du không chỉ viết ca khúc mà còn sáng tác khí nhạc, nhạc cho violin, dàn nhạc và nhiều tác phẩm nhạc phim.

Nói về giá trị mà Huy Du để lại, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ: “Di sản ấy không chỉ gồm những tác phẩm, mà còn là cả một gia sản tinh thần để các thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu, lắng nghe, thưởng thức và biểu diễn. Qua những tác phẩm đó, chúng ta có thể hiểu thêm rất nhiều về văn hóa Việt Nam, đồng thời học hỏi được nhiều điều từ các thế hệ đi trước”.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ tại họp báo.

Theo ông, nhiều thế hệ ca sĩ đã biểu diễn thành công các sáng tác của Huy Du. Vì vậy, chương trình lần này không chỉ là sự vinh danh, mà còn là cách những nghệ sĩ hôm nay bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

“Chương trình không chỉ nhằm vinh danh nhạc sĩ, mà còn là dịp để các thế hệ nghệ sĩ bày tỏ sự mến mộ và lòng biết ơn đối với những đóng góp của ông”, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nói.

Câu chuyện tiếp nối di sản còn hiện hữu ngay trong chính gia đình nhạc sĩ Huy Du. Nhạc sĩ Huy Phương - con trai nhạc sĩ Huy Du - cho biết cha ông có một hành trình sáng tác kéo dài từ khi mới 18-19 tuổi đến những năm cuối đời. Ngay khi tuổi cao, sức khỏe yếu, nhạc sĩ Huy Du vẫn tiếp tục sáng tác.

Kho tác phẩm mà gia đình đang lưu giữ cũng cho thấy còn nhiều phần di sản chưa được công chúng biết tới.

Nhạc sĩ Huy Phương chia sẻ: “Mong muốn của gia đình là trong những giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục công bố, giới thiệu thêm những tác phẩm mà có thể lâu nay khán giả chưa có dịp được nghe. Hiện nay, tôi vẫn giữ những bản thảo gốc của ông, riêng các ca khúc có khoảng 200 bài. Chắc chắn trong đó còn rất nhiều tác phẩm mà ngay cả đối với gia đình, chúng tôi cũng chưa có điều kiện tìm hiểu thật kỹ về toàn bộ di sản này”.

Với thời lượng của chương trình, gia đình và Ban tổ chức chỉ có thể lựa chọn một số tác phẩm mang tính đại diện cho những giai đoạn sáng tác khác nhau của Huy Du. Theo nhạc sĩ Huy Phương, việc nghiên cứu và giới thiệu di sản của cha ông vì thế sẽ không dừng lại ở hai đêm diễn tháng 12.

“Tôi rất mong trong thời gian tới, gia đình sẽ có điều kiện tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu thêm các tác phẩm của nhạc sĩ Huy Du tới công chúng”, ông nói.

Nhạc sĩ Huy Phương - con trai nhạc sĩ Huy Du.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như Mai Hoa, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Lan Anh, Đào Tố Loan, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Tố Hoa, Khánh Ngọc, Bùi Công Duy… Theo cách xây dựng của ê-kíp, sự gặp gỡ giữa các thế hệ cũng chính là một phần của câu chuyện trao truyền: những giai điệu đã đi qua lịch sử được những nghệ sĩ hôm nay tiếp nhận, diễn giải bằng ngôn ngữ của thời đại mình.

Từ một chương trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh, Đường chúng ta đi vì thế hướng tới một câu chuyện dài hơn: để di sản Huy Du không chỉ được nhắc lại như ký ức của một thời, mà tiếp tục được hát, được biểu diễn và tìm thấy người nghe trong những thế hệ mới.