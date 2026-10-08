Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc thứ 10 về Hà Nội nhân dịp 10/10

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”, do nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện. Nhạc sĩ Dương Đức Thụy đảm nhận phần phối khí, NSƯT Hoàng Tùng biên tập âm nhạc.

Đây là tác phẩm thứ 10 Nguyễn Thành Trung viết về Hà Nội, tiếp nối loạt ca khúc như “Hà Nội cũ”, “Cà phê phố”, “Trà đá vỉa hè”, “Xích lô đón dâu”, “Hoa thanh xuân”, “Thu trả cho đời”...

Trong “Sông Hồng nỗi nhớ”, sông Hồng không chỉ xuất hiện như một không gian địa lý mà còn trở thành điểm tựa cho những lớp ký ức về tình yêu, gia đình và tuổi thơ. Ca từ sử dụng nhiều hình ảnh giàu liên tưởng như “Vai nhỏ oằn gánh cả buổi chiều rơi”, “Phù sa anh đậu bến em” hay câu kết “Biết bao giờ trở lại, sông đã cạn đâu anh”.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc ‘Sông Hồng nỗi nhớ’, tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này”.

Nghệ sĩ Opera Trang Bùi.

Theo tác giả, mạch cảm xúc của ca khúc không đi trực tiếp từ câu chuyện tình yêu đến sự chia xa. Nỗi nhớ được dẫn trở về những hình ảnh gần gũi như bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ, từ đó hòa vào dòng chảy của quê hương. Những tổn thương trong tình yêu vì thế được đặt cạnh ký ức gia đình và cảm giác tìm về một chốn bình yên.

Lần đầu thể hiện sáng tác của Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ Opera Trang Bùi cho biết việc là người đầu tiên hát một ca khúc mới không tạo cho chị áp lực mà mở ra nhiều khoảng trống để sáng tạo.

“20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật ở Hà Nội, khi hát về sông Hồng tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Có người nói hát ca khúc mới sẽ khá là áp lực, nhưng tôi lại không thấy bị áp lực, ngược lại cảm thấy rất thú vị khi được là người hát đầu tiên ca khúc này. Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc”, Trang Bùi chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, dù gắn bó với sân khấu Opera, chị vẫn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh. Theo Trang Bùi, việc đưa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển vào những tác phẩm trữ tình cũng là cách để rút ngắn khoảng cách giữa thanh nhạc cổ điển và người nghe.

Đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét ca khúc có cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Sự kết hợp giữa cách viết của Nguyễn Thành Trung và giọng hát Opera của Trang Bùi tạo nên sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc và màu sắc trữ tình.

Với Nguyễn Thành Trung, “Sông Hồng nỗi nhớ” tiếp tục nối dài mạch sáng tác về Hà Nội, nhưng lần này hình ảnh dòng sông được đặt ở trung tâm, mang theo ký ức về gia đình, tuổi thơ và những lớp cảm xúc riêng tư của con người trước dòng chảy thời gian.