Biết ơn chị Võ Thị Sáu

Nha Trang mùa thu lại về

VOV.VN - Mang âm hưởng rộn ràng về tình yêu cuộc sống mới và nhịp điệu phát triển của đô thị ven biển, bài hát "Nha Trang mùa thu lại về" của nhạc sĩ Văn Ký do NSƯT Ái Vân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.