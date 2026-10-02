VOV.VN - Mang lời ca chứa chan tình cảm ngợi ca nữ chiến sĩ dũng cảm hy sinh tuổi xuân cho đất nước, bài hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang âm hưởng rộn ràng về tình yêu cuộc sống mới và nhịp điệu phát triển của đô thị ven biển, bài hát "Nha Trang mùa thu lại về" của nhạc sĩ Văn Ký do NSƯT Ái Vân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Giọt mưa thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong gợi mở một không gian mùa thu lãng mạn đầy chất thơ cùng nỗi niềm hoài niệm da diết. Bài hát do NSND Mai Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khắc họa hình ảnh Thủ đô bình yên, kiên cường sau những năm tháng khói lửa chiến tranh, bài hát "Trời Hà Nội xanh" của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Vũ Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khơi dậy khí thế lao động hăng say và tinh thần kiến thiết, dựng xây đất nước, bài hát "Đi lên trong ánh bình minh" của nhạc sĩ Vũ Thanh do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khẳng định niềm tin sắt son về một tương lai tươi sáng và phồn vinh của Tổ quốc, bài hát "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" của nhạc sĩ Huy Du do Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.