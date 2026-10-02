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Biết ơn chị Võ Thị Sáu
Thứ Sáu, 07:00, 02/10/2026

Biết ơn chị Võ Thị Sáu

VOV.VN - Mang lời ca chứa chan tình cảm ngợi ca nữ chiến sĩ dũng cảm hy sinh tuổi xuân cho đất nước, bài hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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