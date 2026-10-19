Nữ trung tá Phương Mai gửi “Lời yêu cho con” nhân ngày 20/10

“Lời yêu cho con” là sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh viết riêng cho giọng hát Phương Mai. Tác phẩm từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc tháng 11/2024 và được nữ ca sĩ thực hiện thành MV, phát hành trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Khác với những dấu ấn thường gắn Phương Mai với kỹ thuật thanh nhạc hay các cuộc thi thính phòng, ca khúc lần này đưa nữ ca sĩ về một câu chuyện rất đời thường. Là một người mẹ, Phương Mai tìm thấy sự gần gũi trong những cảm xúc về chăm sóc, chở che và đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành. Chính trải nghiệm ấy trở thành điểm tựa để nữ ca sĩ tiếp cận bài hát, bên cạnh nền tảng thanh nhạc cổ điển được đào tạo nhiều năm.

Phương Mai hiện mang quân hàm Trung tá, có học vị Thạc sĩ, đồng thời là giảng viên và Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Phương Mai tên đầy đủ là Đỗ Thị Phương Mai. Nữ ca sĩ hiện mang quân hàm Trung tá, có học vị Thạc sĩ, đồng thời là giảng viên và Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với công chúng yêu nhạc thính phòng, Phương Mai là cái tên không xa lạ khi từng có nhiều năm học tập, biểu diễn và tham gia các cuộc thi trong nước, quốc tế.

Phương Mai tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó sang Nga học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin ở Moscow. Tại đây, nữ ca sĩ tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc và tiếp tục hoàn thành chương trình thực tập sinh, trợ giảng sau thạc sĩ.

Năm 2009, Phương Mai giành giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV. Năm 2013, nữ ca sĩ nhận giải Nhì cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ XIV tại Moscow, Liên bang Nga. Năm 2017, Phương Mai tiếp tục giành giải Nhì cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ V tại Warszawa, Ba Lan.

Đến năm 2020, nữ trung tá đoạt giải Ba “Giọng hát vàng” tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games ở Liên bang Nga. Năm 2024, Phương Mai nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian của Phương Mai những năm qua không chỉ nằm trên sân khấu. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nữ ca sĩ được giữ lại giảng dạy và tiếp tục gắn bó với công tác đào tạo sau thời gian học tập tại Nga. Năm 2019, Phương Mai được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc. Nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần được mời ngồi ghế giám khảo các cuộc thi âm nhạc thính phòng.

Ở đời sống riêng, chồng Phương Mai là ca sĩ Tùng Lâm, cũng là giảng viên tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Việc cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giảng dạy giúp hai người có sự chia sẻ trong công việc cũng như cuộc sống gia đình.

Từ trái qua phải Nhà báo - MC Ngô Bá Lục, nhạc sĩ Đức Trịnh, ca sĩ Phương Mai, nhạc sĩ Lương Ngọc Châu, Xuân Mạnh AI, nhạc sĩ Cao Đình Thắng.

Bởi vậy, khi hát một ca khúc về tình mẫu tử, Phương Mai không chỉ bước vào tác phẩm bằng kinh nghiệm của người đứng trên sân khấu mà còn bằng những trải nghiệm của một người mẹ. “Lời yêu cho con” vì thế là một lát cắt khác trong hình ảnh nữ trung tá vốn quen thuộc với giảng đường và dòng nhạc thính phòng.

Phần phối khí của ca khúc do Cao Đình Thắng thực hiện; Team Lương Ngọc Châu phụ trách vocal, Mạnh Tuấn và MucaStudio đảm nhiệm thu âm, mastering. Phần hình ảnh do Xuân Mạnh AI đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo, đạo diễn hình ảnh, AI Artist, đồng thời phụ trách dựng phim và hiệu ứng. MV có sử dụng công cụ AI trong quá trình xây dựng hình ảnh.

Với Phương Mai, câu chuyện lần này nối ba vai trò vốn song hành trong nhiều năm: một nghệ sĩ thính phòng, một người làm công tác đào tạo và một người mẹ. Thay vì đặt trọng tâm vào kỹ thuật hay thành tích nghề nghiệp, nữ ca sĩ chọn tình cảm gia đình làm điểm gặp gỡ với người nghe trong những ngày tháng Mười.