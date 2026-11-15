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Ba giọng ca trẻ giành ngôi quán quân Tiếng hát thanh thiếu niên 2026

Chủ Nhật, 09:26, 15/11/2026
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VOV.VN - Vượt qua các vòng tuyển chọn và tranh tài, Hoàng Bảo Như, Thái Ngô Thế Đan và Nguyễn Thị Hương Trà giành ngôi quán quân tại cuộc thi Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026. Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thanh Ngoan đảm nhận vai trò Trưởng ban Giám khảo cuộc thi.

Ngày 14/11, vòng chung khảo và chung kết cuộc thi Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội, khép lại hành trình tranh tài của các giọng ca đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đảm nhận vai trò Trưởng ban Giám khảo là NSND Thanh Ngoan. Các thí sinh được chấm điểm dựa trên kỹ thuật thanh nhạc, khả năng cảm thụ, cách xử lý ca khúc, phong cách biểu diễn và bản lĩnh sân khấu.

ba giong ca tre gianh ngoi quan quan tieng hat thanh thieu nien 2026 hinh anh 1
Ba quán quân Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026 gồm Hoàng Bảo Như, Thái Ngô Thế Đan và Nguyễn Thị Hương Trà.

Từ 26 thí sinh góp mặt ở vòng chung khảo, hội đồng giám khảo lựa chọn 13 gương mặt vào chung kết. Các thí sinh tranh tài ở ba bảng theo độ tuổi, từ những em nhỏ mới 5 tuổi đến các giọng ca trẻ dưới 30 tuổi.

Ở bảng Nhi đồng (5-12 tuổi), Hoàng Bảo Như giành ngôi quán quân, trong khi Trần Võ Hà My nhận danh hiệu Á quân.

Bảng Thiếu niên (13-18 tuổi) chứng kiến chiến thắng của Thái Ngô Thế Đan. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Vũ Ngọc Linh (Á quân 1) và Bàn Thị Thu Hà (Á quân 2).

Tại bảng Đoàn viên (19-30 tuổi), Nguyễn Thị Hương Trà được xướng tên ở ngôi vị quán quân. Nguyễn Trung Đức giành giải Á quân 1, còn Lê Nhật Long nhận giải Á quân 2.

ba giong ca tre gianh ngoi quan quan tieng hat thanh thieu nien 2026 hinh anh 2
Nguyễn Thị Hương Trà giành ngôi quán quân bảng Đoàn viên tại cuộc thi năm nay.

Ngoài các danh hiệu chính, cuộc thi còn trao huy chương vàng, bạc, đồng ở từng bảng. Trong đó, Hoàng Bảo Như tiếp tục nhận huy chương vàng bảng Nhi đồng. Hai huy chương vàng còn lại thuộc về Trần Hà Linh ở bảng Thiếu niên và Nguyễn Khắc Minh ở bảng Đoàn viên.

Một số thí sinh khác cũng được ghi nhận qua các giải thưởng phụ. Bàn Thị Thu Hà nhận giải Tiếng hát triển vọng, Trần Phương Như giành giải Tiếng hát được yêu thích nhất, Ngô Thành Đạt nhận giải Tiếng hát ấn tượng, còn Trần Tuấn Anh được trao giải Ngôi sao âm nhạc. Đáng chú ý, Trần Võ Hà My, Á quân bảng Nhi đồng, còn nhận giải Ca sĩ xuất sắc nhất.

Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của nhiều giọng ca với phong cách khác nhau. Bên cạnh những ca khúc nhạc trẻ, các thí sinh còn lựa chọn dân ca, quan họ, điệu lý, lời ru và những tác phẩm viết về quê hương, đất nước để thể hiện. 

ba giong ca tre gianh ngoi quan quan tieng hat thanh thieu nien 2026 hinh anh 3
Các thí sinh thể hiện nhiều màu sắc âm nhạc, từ dân ca, quan họ đến những ca khúc hiện đại.

Theo đánh giá từ ban tổ chức, nhiều thí sinh bộc lộ cá tính âm nhạc riêng, biết lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng và có sự tiến bộ trong cách xử lý tác phẩm. Một số tiết mục gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc, khả năng truyền tải cảm xúc và phong cách trình diễn trên sân khấu.

Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026 tổ chức tuyển chọn tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Vòng bán kết diễn ra ngày 25/10 tại Hà Nội, trước khi những thí sinh được lựa chọn bước vào các vòng thi cuối cùng.

Cuộc thi do Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật phối hợp với các bên tổ chức sản xuất. Các vòng thi được ghi hình và dự kiến phát sóng trên các nền tảng số, kênh truyền thông của chương trình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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