Lào Cai rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng

Hôm nay (30/8), tại thôn Hin Lạn - trung tâm xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, không khí ngày hội hết sức rộn ràng. Bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau về dự hội. Người mang sản vật đến trưng bày tại các gian hàng; người tham gia thi đấu thể thao, trò chơi dân gian; người đến để tham quan, trải nghiệm các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc...

Anh Hoàng Tình Lý, người dân xã Lâm Thượng cho biết, được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Khát vọng non ngàn”, với những lời ca, điệu múa mang âm hưởng miền sơn cước, tái hiện vẻ đẹp núi rừng, con người và những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng quê Lâm Thượng, khiến bà con và du khách rất thích thú.

“Không khí thật sự rất tuyệt vời, bà con và du khách đến tham dự rất đông. Năm nào có lễ hội mình cũng tham gia từ đầu đến cuối. Dù là hoạt động của thôn hay chuẩn bị gian hàng, việc gì làm được mình đều nhiệt tình góp sức. Mình muốn góp một phần nhỏ bé để không khí thêm vui, thêm sôi nổi và đóng góp vào thành công chung của lễ hội” - anh Lý chia sẻ.

Điểm nhấn của ngày hội tại xã Lâm Thượng (Lào Cai) năm nay là màn đồng diễn “Âm vang cội nguồn - Sắc màu Lâm Thượng” với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh và người dân.

Điểm nhấn của ngày hội tại Lâm Thượng năm nay là màn đồng diễn “Âm vang cội nguồn - Sắc màu Lâm Thượng” với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh và người dân. Những bước chân hòa chung nhịp điệu đã tạo nên một không gian nghệ thuật cộng đồng đầy màu sắc.

Trận chung kết bóng đá nữ giữa đội bóng xã Lâm Thượng và xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai diễn ra trong tiếng hò reo không ngớt của khán giả càng làm không khí thêm rộn ràng.

Cầu thủ Nông Thị Tốt - đội bóng Lâm Thượng vừa cùng các đồng đội giành chức vô địch, chia sẻ: “Tôi rất hào hứng và vui mừng khi được tham gia giải này. Tôi và toàn đội đã tập luyện rất nhiều suốt hơn một tháng qua. Hiện tại, cảm xúc của tôi thực sự đang bùng nổ”.

Những tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc...

Đối với du khách, dù lần đầu hay đã nhiều lần đến Lâm Thượng, không gian văn hóa và sự thân thiện của người bản địa để lại những ấn tượng khó quên.

Du khách Trần Quỳnh Nga, đến từ tỉnh Tuyên Quang và Dương Thị Điệp đến từ tỉnh Phú Thọ chia sẻ:

- “Tôi thấy ở đây có rất nhiều cảnh đẹp, cùng nhiều hoạt động và trò chơi đông vui. Dù là lần đầu tiên sang đây, tôi cảm thấy nơi này rất độc đáo, vừa mới lạ lại vừa vui”.

- “Tôi cảm thấy dân ở đây rất là nhiệt tình, thân thiện, nhiều nhà sàn và không khí trong lành. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon, vịt ngon. Tôi hy vọng là sang năm vẫn còn cơ hội để quay lại đây”.

Chủ đề của lễ hội xã Lâm Thượng năm nay là “Pái Toòng nên duyên - Pay Tái nghĩa tình” (“Pái Toòng” trong tiếng Dao là nghi lễ bái đường, đánh dấu thời khắc đôi lứa nên duyên; Còn “Pay Tái” nghĩa tiếng Tày là phong tục đi tết ngoại vào dịp Rằm tháng Bảy), thể hiện đạo hiếu và sự gắn bó trong mỗi gia đình.

Trận chung kết bóng đá nữ thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi

Hai nét văn hóa của hai cộng đồng lớn nhất ở địa phương gặp gỡ trong ngày hội, gửi gắm thông điệp về tình yêu, tình thân và nghĩa tình cộng đồng. Vì vậy, không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, Lâm Thượng kỳ vọng thông qua ngày hội hình ảnh quê hương, sản vật đặc trưng và văn hóa truyền thống sẽ vươn xa hơn và thêm bền vững.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của lễ hội này là phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, gắn liền với 4 lễ hội đặc sắc: Cắc Kén, nhảy lửa, Đình Bản Phố và lễ hội Pay Tái của Lâm Thượng mới. Bà con nhân dân rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia vào tất cả các khâu; từ dựng gian hàng, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, đồng diễn cho đến các trò chơi dân gian...”.

Nhảy lửa và trích đoạn đám cưới người Dao

Từ “Pái Toòng nên duyên - Pay Tái nghĩa tình”, Lâm Thượng đang kể câu chuyện về một vùng đất trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và từng bước biến những giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho sự phát triển hôm nay và mãi mãi mai sau.