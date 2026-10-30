Bộ sưu tập Tình yêu Tây Nguyên gửi lại mai sau được “về nguồn”

Bộ sưu tập có 25 tác phẩm tượng gỗ dân gian Tây Nguyên thể hiện đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, lao động và tình cảm gia đình, sự gắn bó giữa các thế hệ và đời sống cộng đồng, với những hình tượng mẹ và con, bà và cháu, người cha... Bên cạnh tượng gỗ, các hiện vật được hiến tặng còn có tranh sơn dầu cổ và các bình gốm, máy may quay tay, điện thoại….

Trưng bày chuyên đề diễn ra đến hết ngày 31/12/2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Các hiện vật đã được Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3 năm nay. Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, sau khi tiếp nhận, bảo tàng triển khai kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và đưa hiện vật vào trưng bày, phục vụ nghiên cứu, giáo dục di sản.

Trưng bày chuyên đề lần này sẽ mở cửa phục vụ người dân, du khách đến hết ngày 31/12 tới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trao tặng Giấy khen Họa sĩ, Nghệ nhân ưu tú Lý Khắc Nhu.

Nghệ nhân ưu tú Lý Khắc Nhu chia sẻ, những pho tượng gỗ đã hiện diện trong nhà, gắn bó với sinh hoạt của gia đình ông suốt nhiều năm. Đến nay, khi tuổi đã cao, việc tự chăm sóc, gìn giữ bộ sưu tập trở nên khó khăn hơn. Được gia đình đồng thuận, ông lựa chọn gửi gắm những hiện vật thân thuộc cho bảo tàng, và cảm nhận đó như một cuộc “về nguồn” của những hiện vật.

Nghệ nhân ưu tú Lý Khắc Nhu kỳ vọng có thể lan tỏa được cho lớp trẻ mai sau về tình cảm gắn bó với thiên nhiên, gắn bó với con người và vùng đất Tây Nguyên.

“Tình cảm đối với các tượng điêu khắc rất là sâu sắc, nhưng mà tôi có tuổi rồi nên để về nguồn, về một chỗ thích hợp hơn. Cho nên bữa nay, tôi cảm thấy cảm động vì các tượng dân tộc điêu khắc được về nguồn, về tại gia đình này. Tôi rất kỳ vọng bảo tàng sẽ được các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật tới tham quan. Mong rằng có thể lan tỏa được cho lớp trẻ mai sau về tình cảm gắn bó với thiên nhiên, gắn bó với con người, phong phú hơn” - ông Lý Khắc Nhu bày tỏ.

Già làng Tây Nguyên tự nguyện phá vườn, tìm hài cốt đồng đội VOV.VN - Tại xã biên giới Ia Dom, Gia Lai, già làng, cựu chiến binh Siu Pich tự nguyện chặt bỏ một phần vườn điều đang cho thu hoạch để bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông còn trực tiếp dẫn đường, chỉ vị trí nghi có mộ liệt sĩ, với mong muốn đưa những người đồng đội đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương.