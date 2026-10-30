Bộ sưu tập Tình yêu Tây Nguyên gửi lại mai sau được “về nguồn”
VOV.VN - Sau hơn 30 năm sưu tầm, gìn giữ, họa sĩ, Nghệ nhân ưu tú Lý Khắc Nhu trao tặng bộ sưu tập tượng gỗ và các hiện vật văn hóa Tây Nguyên cho Bảo tàng Đắk Lắk. Các hiện vật này đã được tiếp nhận và trưng bày với chuyên đề “Tình yêu Tây Nguyên gửi lại mai sau”, khai mạc chiều nay (30/10) tại Bảo tàng Đắk Lắk.
Bộ sưu tập có 25 tác phẩm tượng gỗ dân gian Tây Nguyên thể hiện đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, lao động và tình cảm gia đình, sự gắn bó giữa các thế hệ và đời sống cộng đồng, với những hình tượng mẹ và con, bà và cháu, người cha... Bên cạnh tượng gỗ, các hiện vật được hiến tặng còn có tranh sơn dầu cổ và các bình gốm, máy may quay tay, điện thoại….
Các hiện vật đã được Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3 năm nay. Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, sau khi tiếp nhận, bảo tàng triển khai kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và đưa hiện vật vào trưng bày, phục vụ nghiên cứu, giáo dục di sản.
Trưng bày chuyên đề lần này sẽ mở cửa phục vụ người dân, du khách đến hết ngày 31/12 tới.
Nghệ nhân ưu tú Lý Khắc Nhu chia sẻ, những pho tượng gỗ đã hiện diện trong nhà, gắn bó với sinh hoạt của gia đình ông suốt nhiều năm. Đến nay, khi tuổi đã cao, việc tự chăm sóc, gìn giữ bộ sưu tập trở nên khó khăn hơn. Được gia đình đồng thuận, ông lựa chọn gửi gắm những hiện vật thân thuộc cho bảo tàng, và cảm nhận đó như một cuộc “về nguồn” của những hiện vật.
“Tình cảm đối với các tượng điêu khắc rất là sâu sắc, nhưng mà tôi có tuổi rồi nên để về nguồn, về một chỗ thích hợp hơn. Cho nên bữa nay, tôi cảm thấy cảm động vì các tượng dân tộc điêu khắc được về nguồn, về tại gia đình này. Tôi rất kỳ vọng bảo tàng sẽ được các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật tới tham quan. Mong rằng có thể lan tỏa được cho lớp trẻ mai sau về tình cảm gắn bó với thiên nhiên, gắn bó với con người, phong phú hơn” - ông Lý Khắc Nhu bày tỏ.