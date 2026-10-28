Tuần Văn hóa Đại đoàn kết Đắk Lắk hướng về bản sắc cộng đồng

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 24/11 tại phường Buôn Ma Thuột, phường Tuy Hòa, phường Ea Kao và một số xã, phường.

Trong đó, lễ khai mạc cấp tỉnh dự kiến tổ chức tối 20/11 tại Bảo tàng Đắk Lắk với chương trình nghệ thuật kết hợp cồng chiêng, sử thi, dân ca, dân vũ, bài chòi và các chất liệu văn hóa biển.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”, diễn ra từ ngày 17 đến 24/11/2026.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu việc tổ chức Tuần văn hóa cần gắn với bản sắc từng địa phương.

Trong thời gian này, người dân và du khách tại Đắk Lắk có thể tham gia không gian trải nghiệm di sản, Ngày hội Thổ cẩm và trình diễn trang phục truyền thống, Con đường di sản văn hóa cà phê, tuần phim và các hoạt động văn hóa đọc.

Cùng với đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp tỉnh sẽ được tổ chức ngày 18/11 tại phường Ea Kao. Việc tổ chức chú trọng tạo không gian để người dân, du khách gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu và thực hành di sản. Các địa phương chủ động lồng ghép những chương trình đã có trong kế hoạch năm, sử dụng nguồn lực phù hợp để tạo không khí hưởng ứng tại 102 xã, phường.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các sở, ngành, xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, tránh hình thức, tạo điều kiện để người dân tham gia và phát huy văn hóa cộng đồng, gắn với bản sắc của từng địa phương.

“Cần phân công tổ chức xen kẽ các chương trình để tạo nên ngày hội đúng ý nghĩa. Đây cũng là dịp để các địa phương khôi phục, phát huy những di sản văn hóa, bản sắc riêng, nhất là tại những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa đặc trưng cần được gìn giữ và phát huy”, ông Y Nhuân Byă nhấn mạnh.