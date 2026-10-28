Đắk Lắk phân cấp nguồn lực, gỡ điểm nghẽn hạ tầng văn hóa

Điểm mới trong phương án phân bổ vốn lần này tại Đắk Lắk là chính quyền cấp xã được chủ động đề xuất danh mục và mức vốn đầu tư, trình HĐND cùng cấp quyết định. Cách làm này hướng nguồn lực vào nhu cầu thực tế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi hạ tầng văn hóa còn thiếu và chưa đồng bộ.

Ở cấp tỉnh, gần 80 tỷ đồng, tương đương khoảng 30% tổng vốn, được bố trí cho 6 dự án, gồm nâng cấp Bảo tàng Đắk Lắk, Thư viện Hải Phú, cải tạo Nhà văn hóa Diên Hồng, khuôn viên Bảo tàng Phú Yên và tu bổ hai di tích lịch sử cấp quốc gia. Các dự án có tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng, thực hiện đến năm 2028, nhằm bảo tồn di sản và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Tỉnh Đắk Lắk dành gần 186 tỷ đồng nguồn vốn phát triển văn hóa năm 2026 cho 102 xã, phường.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết chương trình vừa chú trọng các công trình văn hóa quy mô cấp tỉnh, vừa ưu tiên hoàn thiện thiết chế văn hóa ở cơ sở, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và bảo tồn bản sắc dân tộc.

Việc phân cấp nguồn lực được kỳ vọng giúp các địa phương chủ động hơn trong đầu tư hạ tầng văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng. Cùng với đó, các địa phương cần sử dụng, giải ngân vốn đúng mục tiêu, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Cách phân bổ vốn mới trao quyền chủ động cho cấp cơ sở, hướng đầu tư vào nhu cầu thực tế của người dân.

“Chương trình mục tiêu lần này gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, tập trung xây dựng hạ tầng các trung tâm văn hóa cấp tỉnh mang tầm cỡ, cũng như các tổ hợp công nghiệp văn hóa. Đối với cơ sở thì ưu tiên cho các địa phương hoàn thiện hạ tầng như trung tâm văn hóa, nhà văn hóa tại các xã, nhà văn hóa cộng đồng, cũng như gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc”, ông Trần Hồng Tiến khẳng định.