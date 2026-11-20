TP Cần Thơ hiện có 109 di tích lịch sử văn hóa, 16 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Các di sản văn hóa phi vật thể tạo nên giá trị đặc trưng của vùng đất, con người Tây Đô như: Hò Cần Thơ, Hát Ru của người Việt ở Cần Thơ, Lễ Kỳ yên Đình Bình Thủy, Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Lễ hội Nghinh Ông,…

TP Cần Thơ hiện có 109 di tích lịch sử văn hóa, 16 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Ngoài giới thiệu những hiện vật, tư liệu về di sản văn hóa, dịp này, Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp một số nhà sưu tập, cá nhân trong và ngoài thành phố tổ chức Trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”; phục vụ khách tham quan từ ngày 19-25/11. Theo Bảo tàng TP Cần Thơ, trưng bày chuyên đề giúp khách tham quan trải nghiệm kết nối với quá khứ một cách sinh động, tạo những giá trị cảm xúc sâu sắc về đời sống văn hóa truyền thống, thể hiện sự giao thoa và tiếp biến văn hóa của cộng đồng dân tộc trong đời sống đương đại.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Hòa thượng Lý Hùng – trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (phường Ninh Kiều, Cần Thơ), đồng thời là nhà sưu tập phối hợp trưng bày không gian “Hoài niệm” bày tỏ: “Đối với các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer chẳng những là cơ sở tín ngưỡng, hoạt động thuần túy về tôn giáo, còn là trung tâm phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Tôi cũng mong rằng trong sự kết hợp giữa Sở Văn hóa, các ngành có liên quan để chúng ta số hóa kinh sách lá buông và một số hiện vật của các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer từ lâu đời. Chúng tôi cũng hy vọng sự phối hợp này góp phần nâng cao hiệu quả để bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa tại địa phương, nhằm cho thế hệ trẻ sau này trân trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer tốt hơn”.

Những hiện vật được nhà sưu tập phối hợp trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Ngoài Hòa thượng Lý Hùng, khu trưng bày “Hoài niệm” còn nhận hiện vật đến từ Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Trí,… Có thể thấy, bảo tồn là nền tảng cốt lõi, nhưng giữ cho di sản “sống” và tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống, cần có những người tâm huyết với di sản, cũng như đam mê sưu tầm hiện vật.

Hòa thượng Lý Hùng – trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây bày tỏ mong muốn về việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa tại buổi họp mặt.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, TP Cần Thơ xác định chuyển từ bảo tồn di sản văn hóa sang chủ động phát huy và khai thác các giá trị văn hóa. Thời gian tới, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu di tích và di sản văn hóa phi vật thể để vừa bảo tồn, vừa giúp công chúng dễ dàng tiếp cận.

Khách tham quan chụp hình lưu niệm tại khu trưng bày "Hoài niệm".

“Gắn kết bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch, du lịch sinh thái sông nước mang lại sinh kế trực tiếp cho cộng đồng địa phương, xây dựng di sản Cần Thơ thành một thương hiệu nhận diện mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; Tiếp tục vinh danh khuyến khích và hỗ trợ nghệ nhân để di sản tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ; Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp cùng đồng hành trong việc đầu tư, phát triển các sản phẩm văn hóa dựa trên nền tảng di sản; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa và di sản văn hóa, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và khai thác hợp lý các di tích, di sản văn hóa phi vật thể của thành phố”, ông Nguyễn Minh Tuấn cho hay.

Hòa thượng Lý Hùng giới thiệu cho các bạn trẻ những hiện vật văn hóa dân tộc Khmer được trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ.