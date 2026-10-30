Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ

Không khí lễ phát động sân chơi ca hát năm học 2026 – 2027 tại trường THCS Ninh Kiều (phường Ninh Kiều – Cần Thơ) vào sáng 30/10, ngay từ giây phút đầu bước vào lễ phát động cuộc thi, học sinh trường THCS Ninh Kiều đã làm nóng không khí bằng ca khúc “Những trái tim Việt Nam”. Sáng tác này cũng là chủ đề nổi bật quê hương, đất nước được Ban tổ chức khuyến khích các em thể hiện trong phần thi của mình. Ngoài chủ đề này, các em thí sinh có thể lựa chọn những ca khúc phù hợp với lứa tuổi, có nội dung ca ngợi: Đảng, Bác Hồ; Truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc; Tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè và mái trường; Đội TNTP Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam; Ước mơ, lối sống nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Khuyến khích các ca khúc có giá trị nghệ thuật, giáo dục, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Những tiết mục thể hiện tình yêu quê hương đất nước được các em chọn thể hiện tại lễ phát động sân chơi.

Từng tham dự nhiều cuộc thi hát do thành phố cũng như Trung ương tổ chức, em Diệp Thiên Kim, học lớp 7a11, trường THCS Ninh Kiều cho biết: “Em hát bài ‘Tháng năm học trò’, bài này có rất nhiều ý nghĩa, mang giai điệu tươi vui, trong sáng và hồn nhiên của tình bạn. Em thấy chương trình này rất hữu ích, cho em thêm cơ hội để được tỏa sáng”.

Với chủ đề “Khó mở lời, hãy cất tiếng ca”, sân chơi ca hát năm học 2026 - 2027 dành cho các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (11 đến 15 tuổi), việc thu hẹp phạm vi đối tượng dự thi nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng; đồng thời thí sinh dễ kết nối cùng bạn bè trang lứa và tạo nên những khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ.

Các ca khúc về lứa tuổi học trò trong sáng cũng là một trong những chủ đề nổi bật năm nay.

Ban tổ chức cho hay, mỗi cá nhân được đăng ký nhiều sản phẩm dự thi trực tuyến nhưng chỉ tham gia tối đa 01 tiết mục ở mỗi thể loại, gồm: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và đồng ca. Thí sinh trực tiếp thể hiện ca khúc, thời lượng không quá 05 phút/tiết mục. Video được ghi hình, ghi âm liên tục, hình ảnh rõ nét và âm thanh trung thực, không sử dụng phần mềm, công nghệ chỉnh sửa làm thay đổi chất lượng giọng hát; không sử dụng AI để tạo hoặc thay thế giọng hát.

Em Phan Trâm Anh, học lớp 8a10, trường THCS Ninh Kiều, cùng nhóm bạn dự thi tiết mục hát múa “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” hào hứng: “Chúng em rất tự hào về quê hương, đất nước của mình nên lựa chọn bài này để làm tiết mục Tốp ca múa. Em cảm thấy sân chơi này đặc biệt và khá mới mẻ với bản thân. Tuy là tập và quay hơi mệt nhưng cảm thấy rất vui. Chúng em mong muốn có nhiều sân chơi hơn nữa để phát huy năng khiếu của mình”.

Tại lễ phát động sân chơi, Ban tổ chức cũng tổ chức nhiều phần thi kiến thức âm nhạc.

Âm nhạc có thể kết nối những trái tim, nuôi dưỡng cảm xúc và lan tỏa những điều tốt đẹp. Một bài hát về quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô hay bạn bè đều có thể trở thành cách để mỗi các em học sinh kể câu chuyện của mình, thể hiện tài năng và gửi gắm những ước mơ.

Theo anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội TP Cần Thơ, thông qua sân chơi trực tuyến, thế hệ trẻ được khuyến khích ứng dụng công nghệ số thể hiện những góc nhìn mới về nghệ thuật. Các em cũng từng bước tiếp cận các giá trị văn hóa gần gũi hơn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa số.

Sân chơi ca hát nhằm phát huy thêm sở trường, năng khiếu của các em đội viên thuộc các Liên đội trên toàn TP Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung.

“Hoạt động hôm nay giúp cho các em đội viên có sân chơi giao lưu các tiết mục văn hóa, văn nghệ, tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho các em đội viên, thiếu niên nhi đồng TP Cần Thơ. Từ đó cũng gắn kết tình bạn của các em thông qua hoạt động nhằm phát huy thêm sở trường, năng khiếu của các em đội viên thuộc các Liên đội trên toàn thành phố”, anh Trần Việt Tuấn chia sẻ.

Không chỉ thí sinh ở các trường THCS trên địa bàn Cần Thơ háo hức tham gia sân chơi, mà học sinh cả nước cũng đang hưởng ứng một cách nhiệt thành. Mỗi giọng hát đều mang một màu sắc riêng, mỗi giai điệu đều có thể truyền đi một câu chuyện đẹp. Từ sân chơi này, giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân, tự tin theo đuổi đam mê và để âm nhạc trở thành cầu nối lan tỏa tình yêu thương, ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ.