Chủ nhân bản hit Đại Khải Hoàn thực hiện nhạc phim Cộng Trừ Nhân Chia

Cộng Trừ Nhân Chia tung first-look poster và trailer, mở ra những bí mật phía sau ngôi trường quốc tế dành cho giới tinh hoa. Phim điện ảnh kinh dị - tâm lý Cộng Trừ Nhân Chia đưa khán giả đến gần hơn với bối cảnh ngôi trường quốc tế dành cho giới tinh hoa - nơi vẻ ngoài chỉn chu, hào nhoáng dần nhường chỗ cho những dấu hiệu bất thường.

First-look poster Cộng Trừ Nhân Chia hé lộ tạo hình của Anh Thư và Lâm Thanh Mỹ trong bối cảnh trường học. Cùng xuất hiện trên một hành lang, hai nhân vật lại mang sắc thái trái ngược, phần nào gợi mở mối quan hệ giữa cô giáo và nữ sinh trong phim.

First-look poster Cộng Trừ Nhân Chia. (Ảnh: BTC)

Anh Thư xuất hiện với trang phục vest chỉn chu, nụ cười nhẹ và vẻ ngoài điềm đạm. Trên tay nữ diễn viên là cuốn sách mang dòng chữ “Vừa làm thầy vừa làm mẹ”. Trong khi đó, Lâm Thanh Mỹ đứng ở phía sau với đồng phục học sinh, ánh mắt hướng thẳng về phía trước cùng biểu cảm khó đoán. Đáng chú ý, cô cầm hai cây bút tạo thành hình dấu cộng - chi tiết gợi liên tưởng trực tiếp đến tên phim.

Sự đối lập giữa hai nhân vật càng rõ nét qua cách sắp đặt trên poster. Nếu Anh Thư mang đến cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng thì Lâm Thanh Mỹ lại tạo sự tò mò bởi ánh mắt, biểu cảm và hành động khó đoán. Mối quan hệ giữa cô giáo và nữ sinh vì thế trở thành một trong những ẩn số được hé mở từ hình ảnh đầu tiên của bộ phim.

Tạo hình của Lâm Thanh Mỹ trong Cộng Trừ Nhân Chia. (Ảnh: BTC)

Poster còn gây chú ý với câu tagline: “Có những phép tính, đáp án là một mạng người”. Đặt cạnh hình ảnh hai cây bút tạo thành dấu cộng trên tay Lâm Thanh Mỹ, chi tiết này gợi ra những “phép tính” không đơn thuần nằm trong lớp học, qua đó mở thêm những bí ẩn xoay quanh hai nhân vật và câu chuyện của Cộng Trừ Nhân Chia.

First-look Trailer Cộng Trừ Nhân Chia tiếp tục mở rộng thế giới bí ẩn của bộ phim bằng những lát cắt dồn dập. Trailer mở đầu với một trải bài Tarot cùng lời cảnh báo: “Sự cám dỗ và lòng tham… bước hụt một chân, tự trói mình vào vũng bùn… không bao giờ, thoát ra được”.

Ngay sau đó, những khoảnh khắc đối lập liên tục xuất hiện. Một bên là Lâm Thanh Mỹ trong trạng thái đau đớn, vội vàng mở hộp thuốc; bên kia là những “cậu ấm cô chiêu” đắm mình trong âm nhạc, ánh đèn và những bộ trang phục lộng lẫy giữa buổi tiệc. Nhịp dựng nhanh, các cảnh quay đan xen càng đẩy cảm giác bất an lên cao khi nhân vật của Lâm Thanh Mỹ bất ngờ ngã xuống sàn, để lại dấu hỏi về những gì cô đang phải trải qua.

Cảnh trong phim Cộng Trừ Nhân Chia. (Ảnh: BTC)

Giữa chuỗi diễn biến căng thẳng, Anh Thư xuất hiện với nụ cười hiền từ và lời hứa sẽ đồng hành cùng cô học trò. Khoảnh khắc này cho thấy sự gắn kết giữa hai nhân vật, song chưa hé lộ vai trò của cô giáo trong những biến cố mà nữ sinh phải đối mặt.

Từ trải bài Tarot, hộp thuốc đến buổi tiệc của nhóm học sinh, trailer liên tục đặt cạnh những mảng sáng - tối trong cùng một môi trường. Tông nâu vàng xuyên suốt poster và trailer cũng góp phần tạo nên không khí cổ điển, u tối, phù hợp với phong cách Dark Academia mà bộ phim theo đuổi.

Theo ê-kíp, Cộng Trừ Nhân Chia mang màu sắc kinh dị - tâm lý - giật gân, lấy bối cảnh một ngôi trường quốc tế dành cho giới tinh hoa và lựa chọn Dark Academia làm cảm hứng thẩm mỹ chủ đạo. Không gian cổ điển, sang trọng được đặt cạnh những xung đột và bất ổn của người trẻ, tạo nên sự tương phản xuyên suốt thế giới của bộ phim. Nhà sản xuất giới thiệu đây là lần đầu phong cách Dark Academia được khai thác trong một bộ phim học đường trên màn ảnh Việt.

The Flob. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh hình ảnh, âm nhạc cũng là yếu tố được đạo diễn Irving Ly chú trọng. The Flob - nhóm nhạc đứng sau ca khúc hot Đại Khải Hoàn sẽ thực hiện nhạc phim cho Cộng Trừ Nhân Chia.

Điện ảnh Việt quảng bá bối cảnh, dự án tại Liên hoan phim Busan VOV.VN - Sáng 10/10, tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Nói về lựa chọn này, Irving Ly cho biết, âm nhạc của The Flob mang đến cho anh cảm giác về “một sự nổi loạn đầy sắc sảo”. Theo nam đạo diễn, những phản đề và tinh thần chất vấn các quy luật bất thành văn trong âm nhạc của nhóm có sự tương đồng với cốt lõi của Cộng Trừ Nhân Chia, một thế giới nơi những trật tự, quy tắc bị đẩy đến mức cực đoan và gây ra những tổn thương khó chữa lành.

Irving Ly cũng nhận định âm nhạc của The Flob có tính kể chuyện và chất điện ảnh rõ nét. Mỗi ca khúc mang một đời sống và câu chuyện riêng. Vì vậy, nam đạo diễn kỳ vọng khi đặt những giai điệu giàu tính tự sự vào thế giới u tối của Cộng Trừ Nhân Chia, âm nhạc sẽ không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn cộng hưởng với những ẩn ý được cài cắm trong phim.

Cộng Trừ Nhân Chia xoay quanh một nữ sinh chuyển đến một ngôi trường quốc tế danh tiếng. Tại đây, cô liên tiếp vướng vào những vụ việc đau lòng và chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ bí. Càng tìm kiếm sự thật, nữ sinh càng phát hiện những bí mật đen tối ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường.

Những sự việc nối tiếp nhau đẩy cô vào một “bài toán” ngày càng phức tạp. Để tìm ra lời giải, nữ sinh phải đối diện với câu hỏi: mình sẵn sàng đánh đổi đến đâu?

Cộng Trừ Nhân Chia dự kiến khởi chiếu vào tháng 1/2027. (Trailer phim Cộng Trừ Nhân Chia: BTC)